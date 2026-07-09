Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Governo decide manter imposto de 12% sobre exportação de petróleo

Medida temporária foi implementada em maio para reduzir risco de escassez em meio a conflito no Oriente Médio

Petróleo: preço do barril oscila com guerra no Irã (atlascompany/Freepik)

Petróleo: preço do barril oscila com guerra no Irã (atlascompany/Freepik)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 9 de julho de 2026 às 13h12.

O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex), decidiu nesta quinta-feira, 9, manter em 12% a alíquota do imposto sobre a exportação de óleos brutos de petróleo e minerais betuminosos. O tributo foi criado em março deste ano como uma das medidas temporárias do governo Lula para proteger o abastecimento interno de combustíveis em meio à guerra no Oriente Médio.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a decisão foi motivada pela "mudança recente das condições externas", em alusão a novos episódios de tensão no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo. Em meio a novos bombardeios dos Estados Unidos no Irã, o preço do barril de petróleo do tipo Brent, referência internacional para o preço da commodity, voltou a subir e fechou esta quarta-feira, 8, cotado a US$ 78,02.

A escalada das tensões ocorre após o fim da trégua entre Estados Unidos e Irã, que voltou a elevar as preocupações do mercado com possíveis interrupções no fluxo global da commodity.

O governo Lula avalia que esse cenário aumenta os incentivos à exportação do petróleo produzido no Brasil, reduzindo a oferta disponível às refinarias nacionais. Ao manter o imposto de exportação, a ideia é desestimular a exportação e, assim, evitar riscos de escassez de combustíveis no mercado doméstico.

De acordo com o MDIC, a manutenção da alíquota terá caráter temporário. A medida permanecerá em vigor por até 60 dias e será reavaliada após 30 dias, quando o Gecex voltará a analisar a evolução da crise internacional e seus impactos nos mercados de petróleo e combustíveis.

Acompanhe tudo sobre:Governo LulaImpostosPetróleoOriente Médio

Mais de Brasil

Real Time Big Data: Caiado tem 37%, Lula, 27%, e Flávio, 25%, no 1º turno em Goiás

Governo Trump critica decisão do Brasil de expulsar russo acusado de espionagem

Real Time Big Data: Gracinha Caiado lidera corrida ao Senado em Goiás

MP de dívidas do agro terá impacto fiscal adicional de até R$ 3 bi por ano, diz Durigan

Mais na Exame

Esporte

França tenta barrar revanche do Marrocos nas quartas da Copa do Mundo de 2026

Casual

Como os astros do esporte viraram os novos protagonistas do luxo

Brasil

Real Time Big Data: Caiado tem 37%, Lula, 27%, e Flávio, 25%, no 1º turno em Goiás

Ciência

Busca por vida em Marte ganha novo teste decisivo