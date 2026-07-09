Retirada da subvenção à gasolina foi adiada após bombardeios ao Irã, diz Durigan

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira, 9, que a pasta vai avaliar a retirada, gradual ou total, da subvenção à gasolina apenas na próxima semana. A ideia inicial, disse o ministro, era iniciar a retirada do subsídio nesta semana, mas o reinício do conflito no Oriente Médio e a alta no preço do barril do petróleo adiaram a decisão.

O próprio Durigan havia sinalizado na semana passada que o governo pretende iniciar a retirada da subvenção à gasolina, atualmente de R$ 0,44 por litro. O governo retirou parte da subvenção ao diesel (R$ 0,35 por litro) na semana passada, mas ainda permanece uma subvenção de R$ 1,12 por litro, que, de acordo com a Fazenda, também poderia ser revista.

"Nesta semana, eu iria anunciar a retirada do subsídio da gasolina. Vou analisar a retirada na próxima semana, porque o preço da gasolina já está com o impacto diferente do que eu estava prevendo", disse Durigan em entrevista à Rádio Gaúcha.

O ministro disse que a depender da situação do conflito no Irã e seu efeito sobre a cotação do barril do tipo Brent, referência internacional para o preço do petróleo, o governo pretende iniciar a retirada do benefício, que pode ser feita de maneira gradual.