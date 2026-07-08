EUA faz nova série de ataques ao Irã após Trump descartar cessar-fogo

As Forças Armadas dos Estados Unidos iniciaram nesta quarta-feira, 8, uma série nova de ataques ao Irã horas após o presidente Donald Trump descartar a possibilidade de cessar-fogo com o país. O Comando Central dos EUA anunciou a nova investida militar e disse que a finalidade dela é manter o Estreito de Ormuz aberto.

"Por determinação do Comandante-em-Chefe, as forças do Comando Central dos EUA iniciaram ataques adicionais contra o Irã para reduzir ainda mais a capacidade do país de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz", afirmou o Centcom em sua conta oficial da rede social X. "Os Estados Unidos responsabilizam o Irã pela recente agressão injustificada contra navios comerciais e tripulações civis que navegavam livremente por uma via navegável internacional de importância vital."

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

A nova onda de ataques ocorre após a retomada das ações militares americanas no Irã nesta terça-feira, 7, após três petroleiros, entre eles um navio do Catar, serem atingidos por projéteis com poucas horas de diferença no Estreito de Ormuz, segundo monitores marítimos e o Catar.

"As forças do Comando Central dos EUA iniciaram uma série de ataques contundentes contra o Irã para impor custos elevados pela ação de visar e atacar navios comerciais tripulados por civis inocentes em uma via navegável internacional", afirmou o Comando Central dos EUA na rede social X. "Os ataques dos EUA são uma resposta a investidas iranianas contra três embarcações comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz. A agressão demonstrada pelo Irã foi injustificada, perigosa e uma clara violação do cessar-fogo."

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026

Trump não quer acordo com Irã, mas 'terminar o trabalho'

Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 8, que não acredita que quer chegar a um acordo com o Irã após a volta dos ataques em Ormuz na última semana. A fala ocorre durante à cúpula da Otan, em Ancara, na Turquia.

"Não acho que queira chegar a um acordo com eles. Podemos jogar jogos, mas eu não acho que quero chegar a um acordo. Vou apenas terminar o trabalho", afirmou o republicano durante coletiva de imprensa.

Trump também afirmou que acredita que a campanha militar americana no Irã foi um "tremendo sucesso" e que o único objetivo era "desnuclearizar o país". "Eu apenas posso dizer que eles não terão uma arma nuclear", disse. Outr

'Estou fazendo o que é certo para o mundo'

Durante a coletiva de imprensa da tarde desta quarta-feira, Trump também afirmou que a guerra no Irã é algo que "deveria ter sido feito há 47 anos", em referência à Revolução Islâmica de 1979, liderada pelo aitolá Khomeini, que instaurou o atual sistema político do país. "Eu estou fazendo o que é certo para o mundo", afirmou o americano.

"O líder deles se foi, os novos líderes também poderão se ir. Eu mesmo posso ir, pois sou o alvo número um deles", disse Trump.

No entanto, ele acredita que qualquer retorno da atividade militar acabará rapidamente devido à superioridade do arsenal norte-americano. "Eles não têm mais forças armadas. A aeronáutica deles se foi, a marinha deles se foi, com 159 navios no fundo do mar", afirmou.