Genial/Quaest: megaoperação é aprovada por 64% dos moradores do Rio

A maioria da população do estado do Rio de Janeiro aprova a megaoperação policial que deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha na semana passada. Segundo levantamento da Genial/Quaest, 64% dos entrevistados apoiam a ação das forças de segurança, enquanto 27% desaprovam.

O apoio é maior entre os homens (79%), enquanto 51% das mulheres concordam com a operação. Ainda assim, a sensação de insegurança predomina: 52% afirmam que o estado está menos seguro após a ação, contra 35% que dizem se sentir mais seguros.

Além da aprovação, 58% dos entrevistados avaliam que a operação foi bem-sucedida — índice que sobe para 73% entre os homens. Entre as mulheres, 51% acreditam que a ação teve êxito.

A pesquisa também mostra que 87% dos fluminenses consideram que o Rio de Janeiro vive uma “situação de guerra”. Apenas 13% discordam.

Sobre a forma de atuação da Polícia Militar em abordagens a criminosos, o estado está dividido: 50% defendem que a PM tente prender sem atirar, mas 45% acreditam que os agentes devem atirar primeiro. Outros 5% não opinaram.

Avaliação do governo Cláudio Castro

A gestão do governador Cláudio Castro (PL) teve um salto de popularidade: sua aprovação subiu de 43% para 53% desde o último levantamento da Quaest. A percepção sobre a segurança pública também melhorou: 39% avaliam o setor de forma positiva, ante 22% em agosto.

Quanto à motivação por trás da operação, 54% dos entrevistados acreditam que o objetivo principal foi o combate ao crime organizado. Outros 40%, no entanto, avaliam que a operação teve como meta aumentar a popularidade de Castro.

Avaliação do governo Lula

Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrenta rejeição entre os fluminenses. De acordo com a pesquisa, 64% desaprovam seu governo, enquanto 60% consideram sua atuação em relação à operação negativa.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.500 pessoas no estado do Rio de Janeiro entre os dias 21 e 24 de outubro de 2025. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais.