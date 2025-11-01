Datafolha: após megaoperação, aprovação de Castro chega ao maior patamar

O percentual de eleitores do Rio de Janeiro que avaliam o trabalho do governador Cláudio Castro (PL) como ótimo e bom cresceu e chegou ao maior patamar desde o início da gestão, segundo pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste sábado, 1º.

Os dados mostram que 40% dos moradores do estado avaliam a gestão de forma positiva. A última pesquisa do instituto, realizada em setembro de 2022, registrou que 31% dos cariocas apontaram que Castro fazia um trabalho ótimo ou bom.

O percentual de quem desaprova o governo carioca também chegou ao maior patamar, com 34% afirmando que a gestão Castro é ruim ou péssima. Em setembro de 2022, eram 25%. Outros 23% consideraram o governo regular, índice mais baixo no período do levantamento.

Esse é o primeiro levantamento de avaliação da gestão após a megaoperação da Polícia nos complexos do Alemão e da Penha, que terminou com 121 mortos.

Ao questionar a atuação de Castro na segurança pública, a gestão é aprovada por 37%, reprovada por 37% e considerada regular por 25%.

Na capital fluminense, a avaliação positiva do governador cai para 30%. Em outras cidades da região metropolitana o nível de ótimo e bom de Castro chega a 51%.

Nos recortes demográficos, Castro tem maior índice de aprovação entre homens e pessoas que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na eleição de 2022. Entre eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a reprovação chega a 61% e a aprovação não passa de 17%.

A pesquisa ouviu 626 eleitores cariocas entre os dias 30 e 31 de outubro por telefone. A margem de erro é de quatro pontos percentuais com 95% de nível de confiança.

Maioria considera operação um sucesso

O Datafolha também mostrou que 57% dos moradores da capital fluminense e da região metropolitana avaliam que a megaoperação foi um sucesso, e 39% a reprovam.

A pesquisa perguntou aos entrevistados se eles concordavam com a afirmação do governador do estado, Cláudio Castro (PL), de que a operação contra o Comando Vermelho foi um sucesso.

A ação foi considerada bem-sucedida de forma integral por 38% dos cariocas, mais 18% que aprovaram parcialmente, totalizando os 57%. Outros 27% afirmaram que discordam do governador, e 12% disseram que discordam parcialmente. Cerca de 2% não souberam ou não opinaram.

Nos recortes demográficos, homens aprovaram mais a ação que as mulheres: 68% contra 47%. Pessoas que ganham entre cinco e dez salários mínimos e jovens de até 24 anos são os que mais reprovam a ação policial — 49% e 59%, respectivamente.

O Datafolha afirma que moradores de favelas seguiram a média das avaliações da cidade, assim como não houve diferenças notáveis entre regiões mais ricas ou pobres.