Real Time Big Data: Lula tem 44 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro no Ceará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com ampla vantagem a corrida presidencial de 2026 no estado do Ceará, com 65% das intenções de voto na simulação de primeiro turno, segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira, 20. O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece na segunda colocação com 21%.

Na sequência, Renan Santos (Missão) aparece com 3%, seguido pelo ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 2%, e pelo ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 1%.

Um bloco de outros candidatos, com Augusto Cury (Avante), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB), Wilson Grassi (Democrata, Leonardo Avalanche (PRTB) e Clariana Barão (DC), soma 1%. Votos brancos e nulos somam 3%, enquanto 4% não sabem ou não responderam.

Segundo turno, rejeição e avaliação do executivo

Em uma simulação de segundo turno entre os dois líderes da pesquisa, a vantagem de Lula se mantém ampla no Ceará. O petista registra 66% das intenções de voto, contra 27% de Flávio Bolsonaro.

Neste recorte, os eleitores que declaram a intenção de votar em branco ou anular o voto somam 4%. Aqueles que não sabem ou optaram por não responder são 3% dos entrevistados.

Na análise da rejeição, medida pelos candidatos em quem os eleitores não votariam, Flávio Bolsonaro lidera com 57%. O presidente Lula é rejeitado por 28% do eleitorado cearense. Em seguida, aparecem Renan Santos (26%), Ronaldo Caiado (24%), Leonardo Avalanche (23%) e Rui Costa Pimenta, Hertz Dias, Edmilson Costa e Zema, todos com 22% de rejeição.

A pesquisa também mensurou a aprovação da gestão federal. O governo de Lula é aprovado por 67% dos eleitores no estado e reprovado por 32%. Na avaliação qualitativa, 43% consideram o trabalho ótimo ou bom, 29% avaliam como regular e 27% classificam como ruim ou péssimo.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 15 e 19 de agosto de 2026. A margem de erro é de 2.0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-08791/2026.