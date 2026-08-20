Real Time Big Data: Elmano e Ciro empatam no 1º e 2º turno no Ceará

A corrida pelo governo do Ceará apresenta um cenário de acirramento, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 20. No levantamento estimulado de primeiro turno, o governador Elmano de Freitas (PT) e Ciro Gomes (PSDB) registram, ambos, 44% das intenções de voto.

Entre os demais nomes testados, Vera Lúcia (Novo) e o delegado Huggo (Missão) pontuam com 1% cada, mesmo índice registrado por outros candidatos agrupados e não citados pelo estudo.

Os eleitores que declaram voto nulo ou em branco somam 4%, enquanto 5% não souberam ou preferiram não responder.

Segundo turno, rejeição e avaliação do governo

Em uma eventual disputa direta de segundo turno, o cenário permanece em empate técnico dentro da margem de erro. Neste recorte, Elmano de Freitas alcança 46% dos eleitores, oscilando marginalmente à frente de Ciro Gomes, que registra 45% da preferência do eleitorado.

Os votos nulos e em branco representam 5% na simulação do confronto direto. Aqueles que não souberam ou não quiseram responder somam 4% dos entrevistados. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Os líderes da corrida eleitoral também concentram os maiores gargalos de rejeição. Questionados sobre em quem não votariam de forma alguma, 42% rejeitam Ciro Gomes, enquanto 41% não votariam em Elmano.

O Delegado Huggo tem 25% de rejeição, seguido por Vera Lúcia (24%) e Zé Batista (PSTU) com 23%. Completam a lista de rejeição os candidatos Danilo Soares (Democrata) com 20% e Serley Leal (UP) com 19%.

A pesquisa revela que apenas 2% afirmam que poderiam votar em todos, e 3% não souberam opinar.

O levantamento também mensurou o nível de satisfação com a atual gestão executiva do estado. O trabalho do governador Elmano de Freitas é aprovado por 58% dos entrevistados, ao passo que 39% desaprovam a administração. Outros 3% não souberam ou não responderam.

Na questão qualitativa, 39% avaliam o governo como ótimo ou bom, 36% como regular e 24% como ruim ou péssimo.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 15 e 19 de agosto de 2026, por meio de entrevistas. O intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo CE-08223/2026.