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Real Time Big Data: Cid, Wagner e Luizianne lideram corrida ao Senado no Ceará

Ex-governador na liderança para primeira cadeira, enquanto Luizianne ganha força no segundo voto, mas segue empatada com o Capitão Wagner no cenário consolidado

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Carlos Moura/Agência Senado)

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Carlos Moura/Agência Senado)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 11h40.

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A disputa pelas duas vagas do Ceará no Senado aponta a liderança de Cid Gomes (PSB), com 27% das intenções de voto no cenário consolidado, que considera 1º e 2º votos, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 20.

Na sequência, aparecem o Capitão Wagner (União) e Luizianne (Rede), empatados pela segunda cadeira com 21%. Alcides Fernandes (PL) consolida 14%, seguido por Guilherme Theofilo (Novo) com 5%. Catarina Matos (UP) e Reginaldo (PSTU) não pontuaram.

Votos brancos e nulos somam 5%, e 7% não souberam ou não quiseram responder.

Na análise dos votos separados, Cid Gomes lidera a lista do 1º voto com 32%. Ele é seguido novamente por Capitão Wagner, com 24%, e Luizianne, que soma 19%. A margem de erro dos resultados é de dois pontos percentuais.

Na sequência das menções de primeiro voto, Alcides Fernandes (PL) tem 14%, enquanto Guilherme Theofilo (Novo) marca 4%. Os votos nulos e em branco representam 3%, e os eleitores que não souberam ou não responderam somam 4%.

No cenário específico de segundo voto, Luizianne assume a ponta com 22%, seguida de perto por Cid Gomes, com 21%, e Capitão Wagner, que atinge 19%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 15 e 19 de agosto de 2026, por meio de entrevistas estruturadas. O intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo CE-08223/2026.

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