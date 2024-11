Gabarito extraoficial do 2º dia do Enem 2024: veja sites que realizam a correção da prova

Milhões de estudantes vão realizar neste domingo, 10, o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Serão 90 questões objetivas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

No primeiro dia de prova, os candidatos realizaram uma redação sobre os desafios para a valorização da herança africana no Brasil e responderam 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas.

As notas do exame podem ser utilizadas pelos estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Segundo o organização do exame, o gabarito oficial deve ser divulgado até o dia 20 de novembro. Já o resultado, com as notas por área de conhecimento, será publicado em 13 de janeiro de 2025.

Para os estudantes que preferem conferir o seu desempenho antes do gabarito oficial, plataformas de ensino especializadas na preparação para o Enem e outros vestibulares vão realizar a correção da prova e apontar as prováveis respostas corretas.

Gabarito extraoficial do Enem do Descomplica

A plataforma de ensino vai divulgar em seu site às 18h um gabarito com as possíveis respostas do exame, assim os alunos podem comparar com as suas respostas e ter uma noção do seu desempenho no Enem.

Gabarito extraoficial do Enem do Brasil Escola

O portal de educação em parceria com o Oficina do Estudante e Poliedro vai realizar uma correção da prova ao vivo no canal de Youtube. O gabarito também será publicado no site.

Gabarito extraoficial do Enem do cursinho Objetivo

O cursinho e colégio Objetivo vai realizar a correção das provas ao vivo no seu canal do Youtube a partir das 20h. A correção também será publicada no site do jornal Folha de S. Paulo.

Gabarito extraoficial do Enem do Aprova Total

A plataforma vai corrigir a partir das 19h as 45 questões de linguagens, 45 de ciências humanas em seu canal do Youtube. O cursinho pré-vestibular vai publicar em seu blog as informações.

Quando o gabarito do Enem 2024 será divulgado?

A divulgação dos gabaritos oficiais das duas provas do Enem 2024 acontece no dia 20 de novembro. Eles poderão ser acessados na seção ‘Provas e Gabaritos’ do portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Quando será divulgado o resultado do Enem 2024 ? Segundo o calendário oficial do MEC, os resultados do Enem 2024 serão divulgados no dia 13 de janeiro de 2025.