Enem 2024: gabarito oficial será antecipado para esta semana, diz ministro

O gabarito oficial do Enem 2024, antes previsto para sair até o dia 20 de novembro, será antecipado.

"Vamos divulgar o gabarito na próxima semana. Estava previsto para o dia 20. A data ainda será anunciada", disse o ministro da Educação, Camilo Santana, em entrevista coletiva.

Santana disse ainda que o segundo domingo de aplicação das provas foi realizado "sem ocorrências graves", sem necessidade de suspensão da aplicação do exame nos locais de prova.

Neste domingo (10), os alunos realizaram as provas de ciências da natureza (física, química e biologia) e suas tecnologias e matemática. No domingo passado (3), primeiro dia de provas, os candidatos fizeram as questões de linguagens e ciências humanas.

Em entrevista coletiva na qual fez um balanço do dia de provas, o ministro disse que 1,9 mil participantes foram eliminados do Enem hoje (10) por descumprirem as regras do edital, como portar equipamentos eletrônicos ou deixar o local do exame com o caderno de provas antes dos 30 minutos finais do tempo de prova.

Quanto às ocorrências, foram registradas 1.037, como emergências médicas e falta de energia elétrica estão entre as situações ocorridas.

No primeiro dia de provas, 4.999 candidatos foram eliminados e foram registradas 689 ocorrências.

Com Agência Brasil.