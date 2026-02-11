Menos margem para erro: o que as mudanças na Amazon e na Meta revelam sobre o mercado de trabalho

Após cortar 16 mil vagas em janeiro e outras 14 mil em outubro de 2025, a Amazon passou a exigir que funcionários corporativos registrem de três a cinco conquistas individuais nas avaliações formais de desempenho.

Já a Meta, que demitiu mil pessoas no início do ano, adotou um sistema que classifica os colaboradores por desempenho: 20% ficam no topo, 70% na faixa intermediária, 7% abaixo da média e 3% na base.

O movimento ocorre em meio ao maior volume de anúncios de cortes para um mês de janeiro desde 2009, segundo levantamento da Challenger, Gray & Christmas. Apenas no último mês, empregadores nos Estados Unidos anunciaram mais de 108 mil desligamentos, alta de 118% na comparação anual.

A taxa de desemprego também avançou ao longo de 2025 e atingiu 4,6% em novembro, o maior nível em quatro anos. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Decidir sob pressão: como o critério de desempenho redefine trajetórias

Com metas objetivas e acompanhamento mais próximo de indicadores, o avanço deixa de estar associado ao tempo de casa e passa a depender da contribuição direta para o resultado do negócio.

Nesse ambiente, a visibilidade não é consequência automática da rotina. Ela é construída a partir de decisões: quais projetos priorizar, onde concentrar energia, quando assumir responsabilidade adicional.

A exposição a temas estratégicos amplia repertório e coloca o profissional no centro das discussões relevantes.

A capacidade de sustentar entregas consistentes em cenários de pressão também se torna critério de diferenciação. Organizações que revisam estruturas e redistribuem equipes tendem a valorizar quem mantém desempenho estável, articula áreas e responde por metas claras.

A trajetória passa a refletir um histórico de decisões que demonstram alinhamento com a estratégia da companhia.

Entenda como decisões certas constroem uma carreira que chega ao topo

