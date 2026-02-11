No 1º turno, Lula tem 35% e Flávio Bolsonaro, 29%, diz Genial/Quaest

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera cenários de 1º turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11.

Nas sete simulações realizadas, o petista aparece com percentuais entre 35% e 39% das intenções de voto.

No primeiro cenário, Lula tem 35%, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) com 29%. Em seguida, Ratinho Júnior (PSD) aparece com 8%, e Romeu Zema (Novo) soma 4%.

Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão) aparecem com 1% cada. Indecisos somam 7%, enquanto o percentual de votos em branco, nulos ou de quem não pretende votar chega a 15%.

Já no segundo cenário, Lula alcança 38%, com Flávio Bolsonaro mantendo-se em 30%. Romeu Zema e Ronaldo Caiado (PSD) empataram com 4%. Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão) continuam com 1%.

No terceiro cenário, Lula permanece com 38%, seguido por Flávio Bolsonaro com 31%. Romeu Zema mantém 4%, enquanto Eduardo Leite (PSD) fica com 3%. Renan Santos (Missão) soma 2%, e Aldo Rebelo (DC) permanece com 1%.

A pesquisa apresenta três cenários que podem ser comparados com o levantamento de janeiro. Na quarta simulação, Lula manteve os 38% da última pesquisa, enquanto Flávio cresceu três pontos percentuais e chegou a 31%.

Nos demais cenários, o petista e o filho mais velho de Bolsonaro não tiveram variação ou cresceram apenas na margem de erro.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 5 e 9 de fevereiro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.

O levantamento foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00249/2026.

Cenários de 1º turno Genial/Quaest (fevereiro de 2026)

Cenário 1

Lula (PT) – 35%

Flávio Bolsonaro (PL) – 29%

Ratinho Júnior (PSD) – 8%

Romeu Zema (Novo) – 4%

Aldo Rebelo (DC) – 1%

Renan Santos (Missão) – 1%

Indecisos – 7%

Branco/Nulo/Não vai votar – 15%

Cenário 2

Lula (PT) – 38%

Flávio Bolsonaro (PL) – 30%

Romeu Zema (Novo) – 4%

Ronaldo Caiado (PSD) – 4%

Aldo Rebelo (DC) – 1%

Renan Santos (Missão) – 1%

Indecisos – 7%

Branco/Nulo/Não vai votar – 15%

Cenário 3

Lula (PT) – 38%

Flávio Bolsonaro (PL) – 31%

Romeu Zema (Novo) – 4%

Eduardo Leite (PSD) – 3%

Renan Santos (Missão) – 2%

Aldo Rebelo (DC) – 1%

Indecisos – 6%

Branco/Nulo/Não vai votar – 15%

Cenário 4

Lula (PT) – 37%

Flávio Bolsonaro (PL) – 31%

Ratinho Júnior (PSD) – 7%

Aldo Rebelo (DC) – 2%

Renan Santos (Missão) – 2%

Indecisos – 6%

Branco/Nulo/Não vai votar – 15%

Cenário 5

Lula (PT) – 39%

Flávio Bolsonaro (PL) – 32%

Romeu Zema (Novo) – 4%

Aldo Rebelo (DC) – 2%

Renan Santos (Missão) – 2%

Indecisos – 6%

Branco/Nulo/Não vai votar – 15%

Cenário 6

Lula (PT) – 39%

Flávio Bolsonaro (PL) – 32%

Ronaldo Caiado (PSD) – 4%

Renan Santos (Missão) – 2%

Aldo Rebelo (DC) – 1%

Indecisos – 6%

Branco/Nulo/Não vai votar – 16%

Cenário 7