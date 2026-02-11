No 1º turno, Lula tem 35% e Flávio Bolsonaro, 29%, diz Genial/Quaest

(Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 14h02.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera cenários de 1º turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11.
Nas sete simulações realizadas, o petista aparece com percentuais entre 35% e 39% das intenções de voto.
No primeiro cenário, Lula tem 35%, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) com 29%. Em seguida, Ratinho Júnior (PSD) aparece com 8%, e Romeu Zema (Novo) soma 4%.
Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão) aparecem com 1% cada. Indecisos somam 7%, enquanto o percentual de votos em branco, nulos ou de quem não pretende votar chega a 15%.
Já no segundo cenário, Lula alcança 38%, com Flávio Bolsonaro mantendo-se em 30%. Romeu Zema e Ronaldo Caiado (PSD) empataram com 4%. Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão) continuam com 1%.
No terceiro cenário, Lula permanece com 38%, seguido por Flávio Bolsonaro com 31%. Romeu Zema mantém 4%, enquanto Eduardo Leite (PSD) fica com 3%. Renan Santos (Missão) soma 2%, e Aldo Rebelo (DC) permanece com 1%.
A pesquisa apresenta três cenários que podem ser comparados com o levantamento de janeiro. Na quarta simulação, Lula manteve os 38% da última pesquisa, enquanto Flávio cresceu três pontos percentuais e chegou a 31%.
Nos demais cenários, o petista e o filho mais velho de Bolsonaro não tiveram variação ou cresceram apenas na margem de erro.
A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 5 e 9 de fevereiro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.
O levantamento foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00249/2026.
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Cenário 4
Cenário 5
Cenário 6
Cenário 7