Quem é Pat Burgener, atleta de snowboard do Brasil nas Olimpíadas de Inverno

Pat Burgener, representante do Brasil no snowboard halfpipe, estreia nesta quarta-feira, 11, nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026. O atleta de 31 anos disputa as classificatórias às 15h30 (horário de Brasília), em uma participação histórica para o país na modalidade, e chega aos Jogos com uma trajetória marcada pela dupla nacionalidade e pela conciliação entre o esporte e a música.

O atleta competiu pela Suíça durante boa parte da carreira, mas decidiu trocar de bandeira após ampliar a conexão com o Brasil por meio da família. Burgener é filho de Pauline, uma libanesa que viveu cerca de 10 anos em território brasileiro, obteve a cidadania e depois se mudou para a Europa, onde o atleta cresceu.

Quem é Pat Burgener, atleta do Brasil no snowboard halfpipe

Burgener começou no snowboard ainda jovem e afirmou, em entrevista ao Globo Esporte, que encontrou no esporte uma alternativa após dificuldades na escola. A modalidade, que exige desempenho técnico em uma pista em formato de “U”, está entre as mais tradicionais do programa olímpico de neve e costuma concentrar atletas de países com forte estrutura de treinamento.

Antes de competir pelo Brasil, ele disputou duas edições dos Jogos Olímpicos de Inverno pela suíça: em PyeongChang 2018, quando terminou em quinto lugar, e em Pequim 2022, quando ficou em 11º. A mudança para a bandeira brasileira, segundo ele, também envolveu adaptação cultural e aproximação com a mãe.

Pat Burgener também é cantor e faz turnês na Europa

Além da carreira esportiva, Pat Burgener trabalha com música e se apresenta como cantor. Ele relatou que começou a tocar violão ainda criança e que passou a compor com mais frequência em períodos de recuperação de lesões. O atleta também afirmou que usa a música como forma de reduzir a pressão do alto rendimento.

Nos meses anteriores aos Jogos, Burgener realizou apresentações em países europeus e disse que pretende incorporar referências brasileiras ao trabalho musical. Ele afirmou que está em contato com um produtor do Brasil e que o projeto de competir pelo país inclui ampliar o uso do português no dia a dia, com apoio de professor particular.

Na temporada 2024/2025, Burgener teve resultados expressivos no circuito internacional. Ele venceu a European Cup Premium em Laax, terminou em sétimo lugar no Mundial de snowboard halfpipe em Engadin e repetiu a mesma colocação em uma etapa de Copa do Mundo em Calgary. Em janeiro, conquistou um bronze inédito para o Brasil na Copa do Mundo da modalidade, com 79,25 pontos.

A estreia oficial sob a bandeira brasileira ocorreu em dezembro do ano anterior, na etapa de Secret Garden da Copa do Mundo, na China, quando terminou em quarto lugar e alcançou a melhor marca do país no halfpipe até então.