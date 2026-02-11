Empresas que usam nuvem começam a buscar previsibilidade de custos

Por Paulo Lima*

A nuvem deixou de ser apenas um elemento tecnológico para se consolidar como uma ferramenta de negócios. No início, as empresas investiram em computação em nuvem com o único propósito de armazenar dados.

Porém, visto sua capacidade de gerar insights valiosos, as organizações perceberam o potencial de crescimento estratégico e financeiro.

De acordo com a pesquisa Panorama Cloud nas empresas brasileiras, realizada pela TOTVS em parceria com a H2R Insights & Trends, 77% das empresas usam a ferramenta com foco em segurança, escalabilidade e inovação.

O potencial estratégico da nuvem e análise de dados

O diferencial não está somente na nuvem em si, mas nas aplicações desenvolvidas sobre essa infraestrutura, que permitem operar grandes volumes de dados e aplicar técnicas avançadas de análise.

Ao utilizar o poder de processamento e escalabilidade da cloud computing, essas soluções conseguem tratar informações com agilidade, organizá-las e entregá-las aos gestores de forma personalizada.

Isso ocorre de acordo com os objetivos de cada área do negócio

Com essa flexibilidade, há o gerenciamento de todos os dados em multiplataformas, de fácil acesso por qualquer dispositivo conectado na internet.

Por conta disso, a nuvem se tornou primordial para direcionar a gestão com foco em resultados.

Planejamentos feitos sem bases de dados robustos e detalhados não possuem embasamento para definir metas reais e desenvolver estratégias condizentes com a capacidade operacional.

A interpretação de dados para o crescimento empresarial

Enquanto a tecnologia disponibiliza os insumos, os profissionais colocam em prática suas habilidades de interpretação e entendimento do mercado.

Integrados aos sistemas empresariais, os dados passam a ser estruturados de forma a apresentar as informações com clareza e facilitar a análise, permitindo comparações com o histórico de performance e resultados.

Dessa forma, as equipes identificam novas oportunidades de serviços e produtos, gargalos que dificultam o crescimento, necessidades dos clientes, ineficiência nos processos empresariais e ainda preveem riscos.

Desafios financeiros na nuvem pública e internacional

Diante desses insights, ficou claro que a nuvem corporativa se tornou o centro de decisões financeiras e operacionais.

No entanto, muitas organizações ainda enfrentam um problema silencioso: a imprevisibilidade dos custos em clouds públicas.

Visto que o investimento não se resume à infraestrutura, há taxas de saída, cobranças por I/O, custos de suporte e variações cambiais.

Isso torna o orçamento volátil, principalmente com cloud internacional.

Segundo estudo da International Data Corporation (IDC), as companhias que adotam nuvens corporativas locais reduzem em até 21% os custos totais de operação quando comparadas a ambientes de data centers tradicionais.

Gestão de TI e planejamento financeiro inteligente

Dessa maneira, a distribuição de recursos com direcionamento preciso dá à gestão de TI um controle de gastos inteligente.

Isso deve ocorrer de acordo com o processo operacional e devolutiva financeira de cada solução.

A partir deste cenário, é possível identificar no primeiro momento redução de custos.

Mas a longo prazo, com um planejamento financeiro, conciliado a relatórios de desempenho dos recursos tecnológicos, é possível proporcionar à liderança uma visão da produtividade das organizações, para auxiliar em planejamentos futuros.

Vantagens competitivas e a previsibilidade operacional

Isso mostra que a previsibilidade de custos não se limita ao faturamento mensal.

Mas, é essencial ter suporte imediato para acontecimentos inesperados e que exigem maior atenção.

Além disso, a nuvem cria uma proximidade técnica e consultiva, por trabalhar com equipes de especialistas locais, ter menor latência de resposta e operar conforme à LGPD.

Esse formato ainda apresenta uma grande vantagem competitiva: os serviços ofertados foram desenvolvidos dentro do contexto atual do comportamento e necessidade do público.

Isso agrega conhecimento especializado aos serviços personalizados.

O resultado é previsibilidade operacional, o complemento direto da previsibilidade de custos.

*Paulo Lima é CEO da Skynova, empresa destaque em serviços de e-mail corporativo, cloud computing e segurança digital.