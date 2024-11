Redação Enem 2024: tema da prova é “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”

O ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou neste domingo, 3, pela rede social X (antigo Twitter) que o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 é “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. Além da redação dissertativa-argumentativa de até 30 linhas, a prova terá 90 questões objetivas sobre linguagens e ciências humanas.

O tema da redação costuma gerar muita expectativa dos estudantes que se prepararam o ano inteiro para a avaliação. Segundo a Cartilha do Participante, a prova de redação “exigirá a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política”.

Como precisa ser uma redação do Enem?