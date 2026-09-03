Pesquisa Futura/100% Cidades: Lula tem 38,7% e Flávio, 33,6% no 1º turno

A pesquisa Futura Inteligência, divulgada nesta quinta-feira, 3, aponta que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida à presidência no cenário estimulado de primeiro turno, em que o petista marca 38,7% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 33,6%.

A vantagem do atual presidente está pouco acima da margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais.

O terceiro colocado na disputa é o escritor Augusto Cury, que pontua com 9,9%, e cresceu nas últimas pesquisas de intenção de voto, chegando a cravar dois dígitos nos levantamentos divulgados nesta semana.

Entre os demais nomes testados, o ex- governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), marca 3,5%, Renan Santos (Missão) tem 2,8%, Pablo Marçal (PRTB) aparece com 2,7% e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo-MG), anota 1,6%.

Samara Martins, Rui Costa Pimenta, Veterinário Wilson Grassi e Hertz Dias somam, juntos, 1,1%. Votos brancos e nulos são 2,0%, e indecisos, 4,1%.

Cenário espontâneo e consolidação

Quando os eleitores não recebem uma lista prévia de candidatos, o cenário de voto espontâneo (ou seja, sem candidato pré-apresentado) repete a polarização na preferência nacional.

Lula aparece com 38,7% das menções diretas, enquanto Flávio Bolsonaro anota 33,0%. Augusto Cury se mantém como o terceiro nome mais lembrado, registrando 7,9% das intenções.

No mesmo levantamento espontâneo, uma parcela relevante do eleitorado demonstra que ainda não definiu sua preferência para o pleito.

Os eleitores que não sabem ou estão indecisos somam 10,6%, enquanto os que declaram intenção de voto em branco, nulo ou em ninguém representam 2,2%. Os demais candidatos citados registram, individualmente, taxas de no máximo 2,4%.

Destaques demográficos e regionais

A estratificação dos dados revela recortes consolidados para as principais candidaturas. Lula tem seu melhor desempenho na região Nordeste, onde alcança 51,3% das intenções de voto.

O petista também demonstra maior força entre os eleitores com 60 anos ou mais, segmento no qual atinge 46,6%, e no eleitorado feminino, com 41,3%.

Por outro lado, Flávio Bolsonaro lidera na região Sul com 40,5% e registra vantagem numérica entre o eleitorado masculino, pontuando 38,5%.

Um dado de destaque na pesquisa é o desempenho de Augusto Cury entre os eleitores mais jovens: na faixa de 16 a 24 anos, o autor alcança 19,2% das intenções, taxa expressivamente acima de sua média geral.

A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 2.000 eleitores entre 27 de agosto e 01 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI).

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-02793/2026.