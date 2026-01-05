Brasil

Fronteira Brasil-Venezuela segue tranquila, diz Exército após operação dos EUA

Expectativa era de que aumentasse fluxo da entrada de venezuelanos no Brasil

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 15h33.

A movimentação na em Pacaraima, em Roraima, fronteira com a Venezuela, segue tranquila. Segundo o Exército, não há necessidade de reforço na segurança.

De acordo com o comandante do Exército na região, Roberto Angrizani, os militares brasileiros realizam patrulhas normalmente na fronteira.

Havia a expectativa de que houvesse um aumento no fluxo da chegada de venezuelanos ao Brasil, com a captura de Nicolás Maduro, o que não ocorreu.

Segundo informações do repórter do SBT Fábio Diamante, enviado a Pacaraima, tendas foram montadas na região para dar suporte às pessoas, principalmente na área de saúde.

O Exército permanecerá na fronteira.

SBT NewsVenezuelaEstados Unidos (EUA)Nicolás MaduroDonald Trump

