Fronteira Brasil-Venezuela segue tranquila, diz Exército após operação dos EUA

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 15h33.
A movimentação na em Pacaraima, em Roraima, fronteira com a Venezuela, segue tranquila. Segundo o Exército, não há necessidade de reforço na segurança.
De acordo com o comandante do Exército na região, Roberto Angrizani, os militares brasileiros realizam patrulhas normalmente na fronteira.
Havia a expectativa de que houvesse um aumento no fluxo da chegada de venezuelanos ao Brasil, com a captura de Nicolás Maduro, o que não ocorreu.
Segundo informações do repórter do SBT Fábio Diamante, enviado a Pacaraima, tendas foram montadas na região para dar suporte às pessoas, principalmente na área de saúde.
O Exército permanecerá na fronteira.