Lula conversou por telefone com Delcy Rodríguez após captura de Maduro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

A ligação partiu do petista e aconteceu no sábado, 3, pela manhã, horas depois de a ação militar dos Estados Unidos vir a público. Segundo interlocutores, foi um telefonema rápido. Lula queria "ter informações sobre o que aconteceu" e saber o que realmente tinha havido, diante das notícias sobre a operação norte-americana.

Esse foi único contato entre Lula e Rodríguez desde a captura de Nicolás Maduro, na madrugada de sábado, e ocorreu antes de a vice-presidente ser ordenada líder interina pela Suprema Corte venezuelana, no mesmo dia.

A ligação aconteceu antes das reuniões de emergência que aconteceram também no sábado, no Palácio do Itamaraty.

O presidente brasileiro segue no Rio de Janeiro, na Restinga da Marambaia. Ele volta a Brasília amanhã, 6, provavelmente no fim da manhã.

Também no sábado, horas após a captura de Maduro, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yvan Gil.

Segundo Gil, o chanceler brasileiro manifestou "enérgica condenação" ao que ele chamou de "ato de agressão militar criminosa contra o povo venezuelano".