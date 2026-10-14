Flávio Bolsonaro volta atrás e confirma participação no debate da Band

RESUMO ＋ O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) confirmou nesta quarta-feira, 14, que participará do debate da Band, marcado para domingo, 18, às 20h. Em vídeo publicado no Instagram, afirmou que havia anunciado sua ausência para provocar uma confirmação de Lula (PT). O presidente já havia informado à emissora que participaria do encontro.

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) confirmou nesta quarta-feira, 14, que participará do debate da Band com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcado para domingo, 18, às 20h. Em vídeo publicado no Instagram, o candidato afirmou que havia anunciado sua ausência no dia anterior para fazer o adversário confirmar presença no encontro.

“Lula, como você é previsível, né? Bastou falar que não ia no debate da Band para você no minuto seguinte falar que vai no debate. É claro que eu vou no debate, eu só queria que você confirmasse”, declarou Flávio.

Na terça-feira, 13, o senador havia dito a jornalistas que sua participação no debate não estava prevista. Pouco depois, Lula confirmou presença em um vídeo enviado à emissora e afirmou esperar que o adversário comparecesse.

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Na gravação desta quarta-feira, Flávio também acusou Lula de divulgar informações falsas durante a campanha e prometeu confrontá-lo no debate.

“Eu vou estar lá para esfregar a verdade na sua cara, o que eu já queria ter feito desde o primeiro turno e você fugiu. Toda essa campanha de medo e mentira que você está divulgando aí para as pessoas, enganando pessoas inocentes, eu vou esfregar a verdade na sua cara, eu vou te desmentir ao vivo para milhões de brasileiros.”

O senador encerrou a publicação com uma mensagem ao presidente: “Te espero no debate da Band, Lula.”

Por que Flávio Bolsonaro havia dito que não iria ao debate?

Na terça-feira, Flávio afirmou que não pretendia comparecer ao encontro de domingo. A declaração ocorreu após um evento no qual 17 diretórios estaduais do MDB anunciaram apoio à sua candidatura.

Na ocasião, o candidato também disse que a equipe técnica de sua campanha decidiria sobre a participação no debate da TV Globo, marcado para 23 de outubro.

A posição chamou atenção porque, durante o primeiro turno, Flávio afirmava que só participaria de debates caso Lula também estivesse presente.

Na nova publicação, o senador apresentou a declaração de terça-feira como uma estratégia para obter a confirmação do presidente. A versão foi dada pelo próprio candidato, sem apresentação de outros detalhes sobre a decisão.

Quando será o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro na Band?

O debate está marcado para domingo, 18 de outubro, às 20h, uma semana antes do segundo turno das eleições presidenciais, previsto para 25 de outubro.

Com a confirmação dos dois candidatos, o encontro poderá ser o primeiro confronto direto entre Lula e Flávio em um debate televisivo nesta eleição.

A Band informou na terça-feira que manteria o evento mesmo que um dos participantes desistisse. Nesse caso, o púlpito do candidato ausente ficaria vazio.

A emissora ainda não detalhou o formato do debate.

A transmissão será feita pela Band, BandNews TV, rádios BandNews FM e Bandeirantes, além do YouTube e do site da emissora. TV Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e Estadão também integram o grupo de veículos que exibirá o encontro.

Por que Lula e Flávio Bolsonaro ainda não debateram?

Os dois candidatos não participaram juntos de nenhum debate no primeiro turno. O único encontro realizado na televisão naquela etapa foi o da Band, em 23 de agosto, sem a presença de Lula, Flávio e Romeu Zema (Novo).

Outros debates previstos para o primeiro turno, incluindo os encontros do consórcio O Momento da Decisão, da Record e da Globo, foram cancelados.

Em 1º de outubro, a ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), impediu a Globo de exibir o púlpito vazio de Lula durante um debate. A decisão também proibiu perguntas dirigidas ao presidente ausente.

Flávio, que havia confirmado participação, desistiu cerca de duas horas antes do encontro e alegou censura. A Globo cancelou o debate.

No segundo turno, a Record também cancelou um debate previsto para 11 de outubro, sob a justificativa de incompatibilidade de agendas dos candidatos.

Pesquisa Datafolha divulgada em 9 de outubro mostrou que 78% dos entrevistados consideravam muito importante a presença de Lula e Flávio nos debates do segundo turno.

Quais são os próximos debates e sabatinas?

Além do encontro da Band, os candidatos têm sabatinas individuais previstas na Globo e outro debate marcado para a reta final da campanha.

Quinta-feira, 15: sabatina de Lula na Globo, após o Jornal Nacional.

sabatina de Lula na Globo, após o Jornal Nacional. Sexta-feira, 16: sabatina de Flávio Bolsonaro na Globo, após o Jornal Nacional.

sabatina de Flávio Bolsonaro na Globo, após o Jornal Nacional. Domingo, 18: debate da Band, às 20h.

debate da Band, às 20h. Sexta-feira, 23: debate da Globo, após o Jornal Nacional, com mediação de César Tralli.

debate da Globo, após o Jornal Nacional, com mediação de César Tralli. Domingo, 25: segundo turno das eleições.