Vai ter debate da Band? O que se sabe após falas de Flávio Bolsonaro e Lula?

Eleições 2026: tradicional debate da Band deve acontecer mesmo sem a presença de Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)
Colaboradora
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 07h46.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira, 13, que não deve comparecer ao debate da Band, marcado para domingo, 18, às 20h. Pouco depois, o presidente Lula (PT) confirmou presença em vídeo enviado à emissora e afirmou esperar que o adversário compareça.
A Band informou que o debate está mantido. Caso um dos candidatos não compareça, o púlpito ficará vazio.
O debate será exibido pela Band, pela BandNews TV, pelas rádios BandNews FM e Bandeirantes, pelo YouTube e pelo site da Band. Um pool formado por TV Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e Estadão também transmite o evento.
A Band ainda não detalhou o formato. Segundo reportagens, com a ausência de Flávio, Lula deve ser entrevistado ao vivo.
A decisão de Flávio chama atenção porque, no primeiro turno, ele dizia que só participaria de debates se Lula estivesse presente. O segundo turno será em 25 de outubro.
Flávio falou com jornalistas depois de um evento em que 17 diretórios estaduais do MDB declararam apoio à sua candidatura. Segundo o candidato, a ida ao debate de domingo não está prevista.
O candidato também afirmou que a equipe técnica da campanha vai dar a palavra final sobre o debate da TV Globo, marcado para 23 de outubro.
No vídeo enviado à emissora, Lula afirmou que espera que o adversário vá ao debate. Para o presidente, é uma chance de o eleitor conhecer as diferenças entre os programas dos dois.
Desde a semana passada, Lula diz que pretende participar dos debates do segundo turno. Para ele, agora o confronto é direto.
O tema já pesou no primeiro turno. No debate da Band, em 23 de agosto, ficaram vazios os púlpitos de Lula, de Flávio e de Romeu Zema (Novo).
Em 1º de outubro, a ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), impediu a Globo de exibir o púlpito vazio de Lula. A decisão também vetou perguntas dirigidas ao presidente ausente.
Flávio, que havia confirmado presença, desistiu cerca de duas horas antes e falou em censura. A Globo cancelou o debate.
Veja a agenda divulgada até agora:
No primeiro turno, houve só um debate na TV, o da Band, sem os dois principais candidatos. Outros encontros, do consórcio O Momento da Decisão, da Record e da Globo, foram cancelados.
No segundo turno, a Record cancelou o debate de 11 de outubro e citou incompatibilidade de agendas dos candidatos.
Pesquisa Datafolha divulgada em 9 de outubro mostra que 78% dos entrevistados consideram muito importante a presença de Lula e Flávio nos debates do segundo turno.