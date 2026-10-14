Vai ter debate da Band? O que se sabe após falas de Flávio Bolsonaro e Lula?

O senador Flávio Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira, 13, que não deve comparecer ao debate da Band, marcado para domingo, 18, às 20h. Pouco depois, o presidente Lula (PT) confirmou presença em vídeo enviado à emissora e afirmou esperar que o adversário compareça.

A Band informou que o debate está mantido. Caso um dos candidatos não compareça, o púlpito ficará vazio.

O debate será exibido pela Band, pela BandNews TV, pelas rádios BandNews FM e Bandeirantes, pelo YouTube e pelo site da Band. Um pool formado por TV Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e Estadão também transmite o evento.

A Band ainda não detalhou o formato. Segundo reportagens, com a ausência de Flávio, Lula deve ser entrevistado ao vivo.

A decisão de Flávio chama atenção porque, no primeiro turno, ele dizia que só participaria de debates se Lula estivesse presente. O segundo turno será em 25 de outubro.

O que Flávio Bolsonaro disse?

Flávio falou com jornalistas depois de um evento em que 17 diretórios estaduais do MDB declararam apoio à sua candidatura. Segundo o candidato, a ida ao debate de domingo não está prevista.

O candidato também afirmou que a equipe técnica da campanha vai dar a palavra final sobre o debate da TV Globo, marcado para 23 de outubro.

O que Lula disse?

No vídeo enviado à emissora, Lula afirmou que espera que o adversário vá ao debate. Para o presidente, é uma chance de o eleitor conhecer as diferenças entre os programas dos dois.

Desde a semana passada, Lula diz que pretende participar dos debates do segundo turno. Para ele, agora o confronto é direto.

Por que o púlpito vazio é assunto?

O tema já pesou no primeiro turno. No debate da Band, em 23 de agosto, ficaram vazios os púlpitos de Lula, de Flávio e de Romeu Zema (Novo).

Em 1º de outubro, a ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), impediu a Globo de exibir o púlpito vazio de Lula. A decisão também vetou perguntas dirigidas ao presidente ausente.

Flávio, que havia confirmado presença, desistiu cerca de duas horas antes e falou em censura. A Globo cancelou o debate.

Quais são os próximos debates e sabatinas?

Veja a agenda divulgada até agora:

Quinta-feira, 15: sabatina de Lula na Globo, após o Jornal Nacional.

sabatina de Lula na Globo, após o Jornal Nacional. Sexta-feira, 16: sabatina de Flávio na Globo, também após o Jornal Nacional.

sabatina de Flávio na Globo, também após o Jornal Nacional. Domingo, 18: debate da Band, às 20h.

debate da Band, às 20h. Sexta-feira, 23: debate da Globo, após o Jornal Nacional, com mediação de César Tralli.

debate da Globo, após o Jornal Nacional, com mediação de César Tralli. Domingo, 25: segundo turno.

Por que Lula e Flávio ainda não debateram?

No primeiro turno, houve só um debate na TV, o da Band, sem os dois principais candidatos. Outros encontros, do consórcio O Momento da Decisão, da Record e da Globo, foram cancelados.

No segundo turno, a Record cancelou o debate de 11 de outubro e citou incompatibilidade de agendas dos candidatos.

Pesquisa Datafolha divulgada em 9 de outubro mostra que 78% dos entrevistados consideram muito importante a presença de Lula e Flávio nos debates do segundo turno.