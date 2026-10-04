Eleições 2026: quando é o 2º turno e como funciona a votação?

RESUMO ＋ O segundo turno das eleições de 2026 está marcado para 25 de outubro. A nova votação pode ocorrer para presidente e governador quando ninguém obtiver mais da metade dos votos válidos. A definição dos estados depende da apuração deste domingo, 4.

O segundo turno das eleições de 2026 está marcado para domingo, 25 de outubro. A nova votação será necessária nas disputas para presidente e governador em que nenhum candidato conquistar mais da metade dos votos válidos neste domingo, 4.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os dois candidatos mais votados para cada cargo, ainda sem vencedor, disputarão essa etapa. Brancos e nulos ficam fora do cálculo.

Em quais estados pode haver segundo turno?

A regra vale para os governos dos 26 estados e do Distrito Federal. Cada disputa é analisada separadamente: se um candidato superar 50% dos votos válidos, a eleição para governador termina no primeiro turno.

Onde ninguém alcançar essa maioria, os dois primeiros colocados voltam às urnas. A lista dos estados com segundo turno será definida pela apuração do primeiro turno, e não por pesquisas de intenção de voto.

Se houver segundo turno para presidente, a votação ocorrerá em todo o Brasil e também para os eleitores inscritos no exterior. Assim, um estado pode ter o governador eleito neste domingo e, mesmo assim, voltar às urnas para escolher o presidente.

Quais cargos podem ter uma nova votação?

Presidente: se nenhum candidato obtiver mais da metade dos votos válidos na totalização nacional;

se nenhum candidato obtiver mais da metade dos votos válidos na totalização nacional; Governador: se nenhum candidato superar esse patamar no respectivo estado ou no Distrito Federal.

Não há segundo turno para senador, deputado federal ou deputado estadual e distrital. Essas disputas são resolvidas no primeiro turno. A escolha do vice acompanha a do titular, sem voto separado.

Qual será o horário do segundo turno?

A votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, nas localidades onde houver nova disputa. A data é a mesma para presidente e governador.

No segundo turno, vence quem obtiver a maioria dos votos válidos. Os votos recebidos no primeiro turno não são somados aos da nova votação.