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Eleições 2026: quando é o 2º turno e como funciona a votação?

Votação está marcada para final do mês para cargo de presidente e governadores, caso nenhum candidato alcance a maioria dos votos válidos no primeiro turno

Urna eletrônica, usada nas eleições do Brasil (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Urna eletrônica, usada nas eleições do Brasil (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12h06.

Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 12h12.

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O segundo turno das eleições de 2026 está marcado para 25 de outubro. A nova votação pode ocorrer para presidente e governador quando ninguém obtiver mais da metade dos votos válidos. A definição dos estados depende da apuração deste domingo, 4.

O segundo turno das eleições de 2026 está marcado para domingo, 25 de outubro. A nova votação será necessária nas disputas para presidente e governador em que nenhum candidato conquistar mais da metade dos votos válidos neste domingo, 4.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os dois candidatos mais votados para cada cargo, ainda sem vencedor, disputarão essa etapa. Brancos e nulos ficam fora do cálculo.

Em quais estados pode haver segundo turno?

A regra vale para os governos dos 26 estados e do Distrito Federal. Cada disputa é analisada separadamente: se um candidato superar 50% dos votos válidos, a eleição para governador termina no primeiro turno.

Onde ninguém alcançar essa maioria, os dois primeiros colocados voltam às urnas. A lista dos estados com segundo turno será definida pela apuração do primeiro turno, e não por pesquisas de intenção de voto.

Se houver segundo turno para presidente, a votação ocorrerá em todo o Brasil e também para os eleitores inscritos no exterior. Assim, um estado pode ter o governador eleito neste domingo e, mesmo assim, voltar às urnas para escolher o presidente.

Quais cargos podem ter uma nova votação?

  • Presidente: se nenhum candidato obtiver mais da metade dos votos válidos na totalização nacional;
  • Governador: se nenhum candidato superar esse patamar no respectivo estado ou no Distrito Federal.

Não há segundo turno para senador, deputado federal ou deputado estadual e distrital. Essas disputas são resolvidas no primeiro turno. A escolha do vice acompanha a do titular, sem voto separado.

Qual será o horário do segundo turno?

A votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, nas localidades onde houver nova disputa. A data é a mesma para presidente e governador.

No segundo turno, vence quem obtiver a maioria dos votos válidos. Os votos recebidos no primeiro turno não são somados aos da nova votação.

Perguntas frequentes

Quando é o segundo turno das eleições de 2026?

Será no domingo, 25 de outubro, nas disputas para presidente e governador que não forem decididas no primeiro turno.

Todos os estados terão segundo turno para governador?

Não. Haverá nova votação apenas onde nenhum candidato obtiver mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

Se o governador for eleito no primeiro turno, ainda preciso votar?

Se houver segundo turno para presidente, os eleitores do estado participarão dessa disputa, mesmo com o governo estadual já definido.

Senadores e deputados disputam segundo turno?

Não. Esses cargos são definidos no primeiro turno.

Votos em branco e nulos entram no cálculo?

Não. A maioria necessária para vencer é calculada apenas sobre os votos válidos.

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