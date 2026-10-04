Eleições 2026: quando é o 2º turno e como funciona a votação?

Urna eletrônica, usada nas eleições do Brasil (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12h06.
Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 12h12.
O segundo turno das eleições de 2026 está marcado para 25 de outubro. A nova votação pode ocorrer para presidente e governador quando ninguém obtiver mais da metade dos votos válidos. A definição dos estados depende da apuração deste domingo, 4.
O segundo turno das eleições de 2026 está marcado para domingo, 25 de outubro. A nova votação será necessária nas disputas para presidente e governador em que nenhum candidato conquistar mais da metade dos votos válidos neste domingo, 4.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os dois candidatos mais votados para cada cargo, ainda sem vencedor, disputarão essa etapa. Brancos e nulos ficam fora do cálculo.
A regra vale para os governos dos 26 estados e do Distrito Federal. Cada disputa é analisada separadamente: se um candidato superar 50% dos votos válidos, a eleição para governador termina no primeiro turno.
Onde ninguém alcançar essa maioria, os dois primeiros colocados voltam às urnas. A lista dos estados com segundo turno será definida pela apuração do primeiro turno, e não por pesquisas de intenção de voto.
Se houver segundo turno para presidente, a votação ocorrerá em todo o Brasil e também para os eleitores inscritos no exterior. Assim, um estado pode ter o governador eleito neste domingo e, mesmo assim, voltar às urnas para escolher o presidente.
Não há segundo turno para senador, deputado federal ou deputado estadual e distrital. Essas disputas são resolvidas no primeiro turno. A escolha do vice acompanha a do titular, sem voto separado.
A votação será das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, nas localidades onde houver nova disputa. A data é a mesma para presidente e governador.
No segundo turno, vence quem obtiver a maioria dos votos válidos. Os votos recebidos no primeiro turno não são somados aos da nova votação.
Será no domingo, 25 de outubro, nas disputas para presidente e governador que não forem decididas no primeiro turno.
Não. Haverá nova votação apenas onde nenhum candidato obtiver mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.
Se houver segundo turno para presidente, os eleitores do estado participarão dessa disputa, mesmo com o governo estadual já definido.
Não. Esses cargos são definidos no primeiro turno.
Não. A maioria necessária para vencer é calculada apenas sobre os votos válidos.