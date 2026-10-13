Flávio Bolsonaro diz que não irá ao debate da Band

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira, 13, que não irá ao debate da TV Bandeirantes, marcado para o próximo domingo, 18.

"Não vou, não está previsto ir nesse debate domingo. Estamos analisando, quem vai dar a palavra final será minha equipe técnica, de ir no último debate", disse.

A declaração ocorreu durante coletiva de imprensa após o presidente do MDB, Baleia Rossi, anunciar o apoio de 17 diretórios do partido do senador do PL.

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