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Flávio Bolsonaro diz que não irá ao debate da Band

O encontro estava marcado para o próximo domingo, 18

Senador Flávio Bolsoanro (PL-RJ) (Mauro Pimentel /AFP)

Senador Flávio Bolsoanro (PL-RJ) (Mauro Pimentel /AFP)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18h01.

Última atualização em 13 de outubro de 2026 às 18h17.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira, 13, que não irá ao debate da TV Bandeirantes, marcado para o próximo domingo, 18.

"Não vou, não está previsto ir nesse debate domingo. Estamos analisando, quem vai dar a palavra final será minha equipe técnica, de ir no último debate", disse.

A declaração ocorreu durante coletiva de imprensa após o presidente do MDB, Baleia Rossi, anunciar o apoio de 17 diretórios do partido do senador do PL.

Mais informações em instantes.

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