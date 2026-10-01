Entenda a decisão da ministra do TSE que proíbe a Globo de mostrar o púlpito vazio de Lula no debate

RESUMO ＋ A ministra Estela Aranha, do TSE, suspendeu uma regra do debate presidencial da Globo que previa a exibição destacada do lugar reservado a candidatos ausentes e permitia perguntas direcionadas a eles. A magistrada entendeu, em análise preliminar, que a dinâmica poderia gerar desequilíbrio entre as candidaturas e funcionar como forma de pressionar os presidenciáveis a participar do encontro.

A ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou nesta quinta-feira, 1º, que a Globo não aplique uma regra prevista para candidatos que não comparecerem ao debate presidencial desta noite.

A decisão proíbe a exibição destacada da cadeira vazia identificada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e suspende a possibilidade de os candidatos presentes fazerem perguntas direcionadas ao petista durante sua ausência.

A decisão é liminar — portanto, provisória — e foi tomada horas antes do debate, marcado para as 21h30. Lula havia sido convidado pela emissora, mas decidiu não participar do último encontro entre os presidenciáveis antes do primeiro turno, marcado para domingo, 4. Ele participará do podcast Flow.

A ministra suspendeu especificamente o item 7 da "Ata Debate Presidencial 2026", que estabelecia a dinâmica para candidatos ausentes. Segundo a decisão, a regra poderia ultrapassar a organização normal de um debate e criar um tratamento desigual entre quem comparecesse e quem decidisse não participar.

Estela determinou que a Globo se abstenha de aplicar o dispositivo "inclusive quanto à exibição destacada da cadeira vazia identificada e quanto à dinâmica de formulação de perguntas dirigidas ao candidato ausente". Em caso de descumprimento, a decisão prevê a possibilidade de aplicação de multa, cujo valor seria definido posteriormente.

Após a decisão da ministra e a confirmação da participação do Renan Santos (Missão) no debate, o senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciou a desistência de participar do debate.

Por que o TSE proibiu a exibição da cadeira vazia?

O principal argumento apresentado na decisão é que a legislação eleitoral não obriga um candidato convidado a participar de debates.

Estela afirma que a Lei das Eleições permite a realização do programa mesmo sem a presença de um candidato regularmente convidado, desde que o convite tenha sido feito com pelo menos 72 horas de antecedência.

Para a ministra, a consequência jurídica da ausência deve ser a perda da oportunidade de participar daquela rodada do debate, e não a aplicação de medidas que possam funcionar como forma de pressionar o candidato a comparecer.

Na avaliação preliminar da magistrada, a exibição reiterada do espaço vazio, associada ao nome do candidato e ao destaque de sua ausência, poderia produzir efeitos que ultrapassariam a simples informação ao público de que o presidenciável decidiu não comparecer.

Segundo a decisão, a compatibilidade dessa dinâmica com os princípios da neutralidade da programação e da igualdade entre as candidaturas exige uma análise mais aprofundada.

O que a Globo havia previsto para candidatos ausentes?

As regras do debate previam uma dinâmica específica para candidatos convidados que decidissem não comparecer.

O item contestado permitia que os candidatos presentes fizessem manifestações dirigidas à candidatura ausente, sem que o candidato citado pudesse responder ou apresentar uma contraposição durante o próprio debate.

A regra também previa o destaque ao espaço destinado ao candidato que não estivesse presente.

Para Estela, essa dinâmica "aparenta ultrapassar o campo meramente organizacional do evento".

A ministra afirmou que reservar um momento específico para manifestações dirigidas ao ausente, sem possibilidade de resposta simultânea, poderia gerar desequilíbrio entre as candidaturas e se afastar da dinâmica de confronto direto de ideias característica de um debate.

Participação em debate é obrigatória?

A ministra afirmou que a participação dos candidatos em debates eleitorais é facultativa. O fato de uma campanha ter participado da negociação das regras ou concordado previamente com o regulamento não transforma o comparecimento em uma obrigação.

Segundo Estela, impor consequências negativas de grande magnitude ao candidato que decide faltar poderia funcionar como um mecanismo para obrigá-lo, na prática, a comparecer.

"A referida cláusula possui, dada a magnitude das consequências negativas que prevê para o candidato que decide se ausentar, aparente intuito de compelir os candidatos a comparecer ao debate, renunciando à facultatividade de participação assegurada em lei", escreveu a ministra.

Na interpretação preliminar apresentada pela ministra, as regras de um debate não podem transformar uma participação que a legislação considera facultativa em uma obrigação indireta.

Por que a decisão foi tomada poucas horas antes do debate?

A ministra considerou que havia urgência para decidir o caso porque o debate seria realizado na própria noite desta quinta-feira, a poucos dias do primeiro turno.

Segundo Estela, permitir a transmissão da dinâmica contestada e decidir sobre sua legalidade apenas posteriormente poderia tornar uma eventual decisão judicial insuficiente, já que o debate não poderia ser repetido e seus efeitos sobre a campanha já teriam ocorrido.

Esse é o chamado "perigo de dano", um dos requisitos considerados pela Justiça para a concessão de uma liminar.

A ministra também considerou que a intervenção sobre a programação seria limitada. A decisão não impede a realização do debate nem modifica, segundo ela, sua estrutura principal. Apenas suspende a regra específica destinada ao tratamento dos candidatos ausentes.

Decisão é definitiva?

Não. A decisão de Estela Aranha é uma liminar, medida provisória concedida antes do julgamento definitivo da controvérsia.

A ministra determinou que a Globo fosse comunicada com urgência e que o processo seguisse para manifestação das partes e da Procuradoria-Geral Eleitoral.

A decisão também deverá ser submetida ao plenário do TSE, inclusive com possibilidade de análise em sessão virtual.

Isso significa que os demais ministros do tribunal ainda poderão analisar a determinação. Até que haja uma nova decisão, porém, a Globo deve cumprir a liminar e não aplicar o item suspenso no debate desta quinta-feira.

O que muda no debate da Globo?

A decisão não cancela nem impede a realização do debate presidencial. A determinação atinge especificamente a dinâmica prevista para candidatos ausentes.

Com a liminar, a emissora não poderá fazer a exibição destacada da cadeira vazia identificada de Lula nem aplicar a regra que permitiria aos candidatos presentes formular perguntas direcionadas ao petista sem que ele estivesse no palco para responder.

O debate está marcado para começar às 21h30, depois do Jornal Nacional.