Flávio Bolsonaro se encontra com Milei na Argentina

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência do Brasil, se encontrou com o presidente argentino, Javier Milei, nesta segunda-feira, 29, em Buenos Aires.

Até a publicação desta reportagem, os dois não haviam se pronunciado sobre o encontro. Uma foto dos dois foi divulgada pelo perfil oficial do governo argentino no X, sem detalhar os temas tratados no encontro. Na imagem, Milei aparece com uma jaqueta da petroleira argentina YPF.

Na noite de domingo, 28, Flávio foi ao jantar de abertura do evento Latin American Chairmen's Conference, promovido pela Fundação de Aliados de Israel (IAF) e pela entidade Amigos Americanos dos Acordos de Abraão (Afoia).

No evento, ele fez um discurso com críticas a Lula e a governos de esquerda e prometeu aproximar o Brasil da Argentina e de Israel, caso seja eleito.

"Enquanto o presidente Milei colocava ordem em sua casa, Lula desordenou a nossa. Enquanto a Argentina girava para cima, o Brasil foi ladeira abaixo", disse. Ele criticou o líder brasileiro por ser contrário à designação das facções PCC e CV como terroristas pelos Estados Unidos. A medida poderá afetar os negócios de empresas estrangeiras no Brasil e abrir espaço para ações americanas no país.

"A partir de 2027, o Brasil voltará a ser mais irmão do que nunca da Argentina e de todos os nossos vizinhos. E também será, com orgulho, irmão de Israel", afirmou, citando planos para caso ele seja eleito.

Nesta segunda, Milei e Flávio estarão na conferência sobre Israel, e Milei deverá discursar também.

Viagem em meio a crises

A viagem ocorre dias após a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro divulgar um vídeo com críticas a Flávio, que abriu uma crise na campanha.

Do lado argentino, Milei também enfrenta um momento desafiador. Seu chefe de gabinete, Manuel Adorni, renunciou ao cargo após acusações de enriquecimento ilícito. Milei foi eleito com um discurso duro contra a corrupção.

Flávio tem buscado apoio internacional em diversas frentes. Nas últimas semanas, ele visitou o presidente americano Donald Trump na Casa Branca e também deu apoio ao novo presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, ainda durante a campanha.