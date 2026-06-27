Eleições em Pauta analisa crise entre Michelle e Flávio e mapeia eleitores decisivos

O segundo episódio do Eleições em Pauta trata da repercussão do afastamento público entre Michelle Bolsonaro (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), após meses sem interlocução direta, e discute como esse ruído interno chega à pré-campanha de 2026. O programa também aborda os perfis de eleitores considerados decisivos na próxima eleição.

O programa recebe Emanoelton Borges, estrategista político e CEO do Instituto Alfa Inteligência, que analisa os efeitos da crise familiar sobre a articulação política de Flávio, as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador do PL sobre a ameaça de tarifas do governo Donald Trump e apresenta uma pesquisa com cinco perfis do eleitorado, e revela qual deles deve definir a eleição.

No quadro Mapa do Voto, que discute as disputas regionais, o cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília (UnB), comenta a mudança de posição da governadora Raquel Lyra na disputa pelo governo de Pernambuco, que hoje aparece em empate técnico ou à frente do prefeito do Recife, João Campos, segundo levantamentos recentes.

Assista ao episódio completo: