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As novas pesquisas para presidente após crise entre Michelle e Flávio Bolsonaro

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 33 levantamentos devem ser divulgados até a próxima sexta-feira, 3

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Arquivo/Agência Brasil)

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Arquivo/Agência Brasil)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 29 de junho de 2026 às 17h40.

A nova semana será marcada pela divulgação de duas pesquisas de intenção de voto da disputa presidencial e diversos levantamentos de estados brasileiros para os cargos de governador e senador.

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 33 levantamentos devem ser divulgados até a próxima sexta-feira, 3.

As duas pesquisas eleitorais que testarão os nomes que devem disputar a presidência da República com abrangência nacional serão dos institutos Nexus e AtlasIntel.

Os resultados da Nexus devem ser divulgados nesta segunda-feira, 29. Por sua vez, a AtlasIntel está prevista para a quarta-feira, 1.

Nos levantamentos estaduais, os institutos Paraná Pesquisas, Real Time Big Data e Vox são alguns que divulgarão pesquisas sobre diversos estados brasileiros.

O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

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