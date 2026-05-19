AtlasIntel: Fonteles tem 63,4% e Joel Rodrigues tem 24,7% em 1º turno no PI

O governador Rafael Fonteles (PT) lidera com folga a disputa pelos próximos quatros anos de governo no Piauí. Segundo o levantamento da AtlasIntel, divulgado nesta terça-feira, 19, ele tem 63,4% das intenções de voto em um cenário de primeiro turno.

Em segundo lugar, Joel Rodrigues (PP) aparece com 24,7%. Os demais candidatos estão abaixo dos 2% de intenção de voto. O ex-deputado federal José Maia Filho, conhecido como Mainha (Podemos), tem 1,8%.

Elizeu Aguiar (Novo), Toni Rodrigues (PL), Francisco Jurity (DC), Gisvaldo Oliveira (Psol) e Ravenna Castro (Democrata) têm menos de 1% cada um. Votos brancos e nulos somam 4,9%, e 3,6% dos respondentes não souberam responder.

Série histórica e aprovação

Desde abril, Fonteles cresceu quase 8 pontos percentuais, quando estava com 56%. Já a popularidade de Joel Rodrigues caiu. Em abril, ele tinha 29,8% das intenções de voto.

Segundo o levantamento, 65% dos eleitores aprovam a gestão de Fonteles, 26% desaprovam e 9% não sabem responder.

Na questão qualitativa, 60% julgam o mandato como ótimo ou bom, 23% como regular, e 17% como ruim ou péssimo.

A AtlasIntel ouviu 1.240 piauienses entre os dias 13 e 18 de maio. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O registro do estudo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é PI-05475/2026.