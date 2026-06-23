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Fim de prazo abre incerteza sobre prisão de Bolsonaro

Decisão depende de avaliação médica e de novos elementos da investigação

Jair Bolsonaro: ex-presidente cumpre prisão domiciliar temporária determinada pelo STF e aguarda definição sobre o próximo passo. (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Jair Bolsonaro: ex-presidente cumpre prisão domiciliar temporária determinada pelo STF e aguarda definição sobre o próximo passo. (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 23 de junho de 2026 às 07h17.

A prisão domiciliar temporária de Jair Bolsonaro completa 90 dias na próxima quinta-feira, 25, sem definição pública do Supremo Tribunal Federal sobre a continuidade ou mudança da medida.

A decisão foi determinada em março pelo ministro Alexandre de Moraes e prevê monitoramento por tornozeleira eletrônica, além de restrições como proibição de uso de redes sociais e contato com investigados.

Integrantes do sistema prisional do Distrito Federal avaliam os impactos de um eventual retorno de Bolsonaro ao Complexo Penitenciário da Papuda. A principal preocupação é com medidas de segurança e logística, caso haja necessidade de custódia em regime fechado.

A avaliação interna é de que qualquer deslocamento do ex-presidente exigiria reforço de protocolos, além de possível mobilização de forças de segurança e acompanhamento de apoiadores.

STF ainda sem definição

No Supremo, a leitura de auxiliares é de que a tendência atual é pela manutenção da prisão domiciliar, com base em relatórios médicos apresentados pela defesa e na justificativa usada por Moraes na concessão da medida.

Uma eventual reversão para o sistema fechado é vista como dependente de mudança relevante no quadro de saúde do ex-presidente ou de novos elementos processuais.

Entre os pontos recentes considerados no contexto está a apreensão de uma arma registrada em nome de Bolsonaro durante abordagem em Brasília. O caso motivou abertura de investigação pela Polícia Civil do DF e será compartilhado com o STF.

A domiciliar foi concedida em março após quadro de saúde apresentado pela defesa, com previsão inicial de 90 dias e restrições adicionais de comunicação e circulação.

*Com O Globo

Acompanhe tudo sobre:Jair BolsonaroSupremo Tribunal Federal (STF)

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