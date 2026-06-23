Fim de prazo abre incerteza sobre prisão de Bolsonaro

A prisão domiciliar temporária de Jair Bolsonaro completa 90 dias na próxima quinta-feira, 25, sem definição pública do Supremo Tribunal Federal sobre a continuidade ou mudança da medida.

A decisão foi determinada em março pelo ministro Alexandre de Moraes e prevê monitoramento por tornozeleira eletrônica, além de restrições como proibição de uso de redes sociais e contato com investigados.

Integrantes do sistema prisional do Distrito Federal avaliam os impactos de um eventual retorno de Bolsonaro ao Complexo Penitenciário da Papuda. A principal preocupação é com medidas de segurança e logística, caso haja necessidade de custódia em regime fechado.

A avaliação interna é de que qualquer deslocamento do ex-presidente exigiria reforço de protocolos, além de possível mobilização de forças de segurança e acompanhamento de apoiadores.

STF ainda sem definição

No Supremo, a leitura de auxiliares é de que a tendência atual é pela manutenção da prisão domiciliar, com base em relatórios médicos apresentados pela defesa e na justificativa usada por Moraes na concessão da medida.

Uma eventual reversão para o sistema fechado é vista como dependente de mudança relevante no quadro de saúde do ex-presidente ou de novos elementos processuais.

Entre os pontos recentes considerados no contexto está a apreensão de uma arma registrada em nome de Bolsonaro durante abordagem em Brasília. O caso motivou abertura de investigação pela Polícia Civil do DF e será compartilhado com o STF.

A domiciliar foi concedida em março após quadro de saúde apresentado pela defesa, com previsão inicial de 90 dias e restrições adicionais de comunicação e circulação.

*Com O Globo