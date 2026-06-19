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Moraes autoriza depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Civil por arma apreendida

Depoimento ocorrerá na próxima terça-feira, 23, no endereço onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de junho de 2026 às 19h39.

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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) preste depoimento na próxima terça-feira, 23, sobre a apreensão de uma arma registrada em seu nome. A oitiva ocorrerá às 15h, na residência onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar.

A medida foi autorizada nesta sexta-feira, 19, após solicitação da Polícia Civil do Distrito Federal, responsável pela investigação do caso.

Segundo informações encaminhadas ao STF na quinta-feira, 18, os investigadores tentaram intimar Bolsonaro pessoalmente em sua residência. No entanto, de acordo com o relato enviado ao tribunal, a equipe de segurança do ex-presidente impediu o contato.

No despacho, Moraes determinou que o depoimento seja realizado presencialmente. "A oitiva, entretanto, deverá ser realizada presencialmente, no dia 23 de junho de 2026 (terça feira), as 15h00 e no endereço onde o depoente cumpre prisão domiciliar humanitária, uma vez que há restrição legal para uso de comunicações eletrônicas", escreveu o ministro.

Entenda a investigação sobre arma apreendida

A investigação teve início após a apreensão de uma pistola Glock calibre 9 milímetros durante uma blitz da Polícia Militar do Distrito Federal, na noite de segunda-feira, 15. A arma estava com Estácio Leite da Silva Filho, integrante da equipe de segurança de Bolsonaro.

Em manifestação enviada ao STF, a defesa do ex-presidente afirmou que Jair Bolsonaro havia solicitado o reparo do armamento após identificar uma falha de funcionamento.

Após a apreensão, Moraes concedeu prazo de 24 horas para que os advogados apresentassem esclarecimentos. Durante a abordagem policial, Estácio informou que transportava a pistola para conserto devido a uma pane e que pretendia devolvê-la no dia seguinte, terça-feira, 16.

O ministro também solicitou explicações sobre a necessidade do reparo no armamento próximo ao término do período de 90 dias de prisão domiciliar humanitária. No despacho, determinou que a defesa esclareça "por que, às vésperas do encerramento do período de 90 dias concedido a título de prisão domiciliar humanitária, o condenado solicitou a realização de reparo no armamento".

Outro ponto mencionado por Moraes envolve o cumprimento das medidas cautelares impostas ao ex-presidente. O magistrado indicou a possibilidade de descumprimento de determinações judiciais, uma vez que veículos que deixam a residência de Bolsonaro devem passar por procedimentos de revista. A arma, porém, foi encontrada com um terceiro a cerca de 33 quilômetros do condomínio.

Em resposta ao STF, a Polícia Militar informou que realiza inspeções nos compartimentos internos e porta-malas dos veículos que saem da residência. Mas, esclareceu que os carros utilizados pelos seguranças permanecem estacionados em via pública e não acessam a garagem do imóvel, "razão pela qual não são submetidos a vistorias".

O histórico de supostas violações de medidas cautelares também integra o contexto analisado pelo ministro. Em ocasiões anteriores, Moraes utilizou esse argumento para revogar benefícios concedidos a Bolsonaro, incluindo episódios relacionados a aparições em redes sociais de familiares e uma tentativa de retirada da tornozeleira eletrônica registrada em novembro do ano passado.

A atuação do segurança durante a abordagem policial também chamou atenção dos investigadores. No relato apresentado, o policial militar Davi Evangelista Alves afirmou que a pistola estava posicionada no assoalho do veículo e que, ao notar a arma, "o motorista, de forma repentina, fechou o vidro".

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