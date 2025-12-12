MP-SP obriga Enel a reestabelecer energia sob multa de R$ 200 mil por hora

Repórter
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 20h20.
Última atualização em 12 de dezembro de 2025 às 20h22.
No terceiro dia de apagão que ainda afeta mais de 600 mil imóveis na Grande São Paulo, a Promotoria de Defesa do Consumidor da Capital, em parceria com a Defensoria Pública, entrou com uma ação civil pública nesta sexta-feira, 12, exigindo o restabelecimento imediato da energia elétrica.
O promotor Denilson de Souza Freitas solicitou que a Enel retome o fornecimento de energia para todas as unidades afetadas desde o dia 9 de dezembro ou, no máximo, até quatro horas após a ciência da decisão judicial.
A ação também prevê uma multa horária de R$ 200 mil caso a concessionária descumpra a determinação. O pedido ocorre em meio ao caos provocado pela passagem de um ciclone extratropical, que, no pico da crise na quarta-feira, 10, deixou 2,2 milhões de clientes sem energia elétrica.
Além da religação urgente, a ação judicial exige que a Enel forneça estimativas claras e precisas sobre o retorno do serviço, uma medida para combater a falta de previsibilidade que tem gerado grande angústia entre os consumidores. O Procurador-Geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, havia se manifestado na quinta-feira, ressaltando que, embora fenômenos naturais sejam imprevisíveis, a resposta das autoridades e empresas deve ser rápida para evitar danos irreparáveis, como a perda de alimentos e medicamentos que necessitam de refrigeração.
"Evidentemente, não se está a exigir controle sobre os fenômenos naturais. O que se espera de todos os atores que guardam relação com a situação é pronta resposta ao acontecimento, mitigando, desta forma, o desarranjo na vida de milhões de paulistas, que seguem sem o fornecimento de energia elétrica e correm o risco de arcar com prejuízos provocados pela perda de alimentos e até remédios que exigem temperatura adequada para a sua preservação", declara a Procuradoria no texto. "É atribuição do Ministério Público defender os direitos difusos, nos termos da Constituição Federal. E a instituição cumprirá o seu papel!", concluiu.
A crise energética também resultou em um embate direto entre a administração municipal e a concessionária.
O prefeito Ricardo Nunes (MDB) criticou a Enel, alegando que a empresa estava distorcendo os dados sobre a quantidade de veículos circulando durante a operação de contingência. De acordo com Nunes, a afirmação da Enel de que 1.500 equipes estariam atuando nas ruas não corresponde à realidade verificada pelo sistema SmartSampa.
"Não existe isso da Enel ter 1.500 equipes na cidade. Posso afirmar categoricamente que isso não é verdade", declarou o prefeito em coletiva. Nunes revelou que o rastreamento das placas dos veículos indicados pela concessionária mostrou que, na quinta-feira, menos de 40 carros da empresa circulavam pela capital.
Diante da repetição dos apagões, que rememoram os episódios críticos de 2023 e 2024, Nunes fez uma defesa pública para que o governo federal intervenha na Enel e dê início ao processo de caducidade do contrato com a concessionária.