Ceagesp calcula prejuízo após ficar mais de 40 horas sem energia

A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), considerada a maior rede de abastecimento da América do Sul, ainda calcula o prejuízo causado pela queda de energia na capital paulista.

Fortes ventos que atingiram a região metropolitana de São Paulo resultaram em problemas na distribuição de energia, administrada pela concessionária Enel. Embora o auge do vento tenha ocorrido na última quarta-feira, 10, cerca 800 mil imóveis seguem sem energia nesta sexta-feira, 12.

Em nota enviada à EXAME, a Ceagesp informou que a energia voltou por volta das 8h, após 40 horas de apagão.

Segundo a companhia, cerca de 3 mil comerciantes que trabalham no local ainda estão estimando os prejuízos. "A Companhia assegura que, com o retorno da energia, as operações devem voltar ao normal, gradativamente, ao longo do dia", informou o Ceagesp em nota.

Nota de esclarecimento – Restabelecimento da Energia no ETSP

A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) comunica que hoje, 12/12, por volta das 8h da manhã, depois de mais de 40 horas, foi restabelecido pela Enel o fornecimento de energia elétrica ao Entreposto Terminal São Paulo (ETSP).

Os prejuízos causados aos mais de 3 mil comerciantes que operam no Entreposto da CEAGESP na capital paulista ainda estão sendo apurados. A Companhia assegura que, com o retorno da energia, as operações devem voltar ao normal, gradativamente, ao longo do dia.

Assim como os milhões de paulistanos, a CEAGESP também está entre os clientes afetados pela demora da ENEL em retomar o fornecimento de energia elétrica à cidade de São Paulo.

A CEAGESP ressalta que a energia elétrica é um insumo fundamental para as operações do Entreposto de São Paulo e para os comerciantes que operam em suas instalações.

O maior entreposto da América do Sul é responsável pelo abastecimento de frutas, legumes, verduras, peixes e flores de uma das maiores metrópoles do mundo, além de centenas de cidades ao seu redor.

Ventania e impacto em São Paulo

A ventania atingiu a região metropolitana de São Paulo na quarta-feira, 10. O evento climático resultou na queda de árvores, galhos e objetos sobre a rede elétrica, o que fez com que a distribuição de energia fosse afetada.

Até esta sexta-feira, 12, cerca de 800 mil imóveis seguem sem energia. Segundo a Enel, ainda não há prazo definido para a normalização total do serviço.

No auge do problema, cerca de 2,2 milhões de pessoas chegaram a ser afetadas pela falta de energia.

Segundo a FecomercioSP, o prejuízo total estimado em São Paulo é de R$ 1,54 bilhão, considerando o faturamento perdido dos setores de comércio e serviços, apenas entre quarta e quinta-feira.