Ceagesp calcula prejuízo após ficar mais de 40 horas sem energia

Centro de abastecimento ficou mais de 40 horas sem energia, afetando feirantes e vendedores que atuam no local (Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 16h46.
A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), considerada a maior rede de abastecimento da América do Sul, ainda calcula o prejuízo causado pela queda de energia na capital paulista.
Fortes ventos que atingiram a região metropolitana de São Paulo resultaram em problemas na distribuição de energia, administrada pela concessionária Enel. Embora o auge do vento tenha ocorrido na última quarta-feira, 10, cerca 800 mil imóveis seguem sem energia nesta sexta-feira, 12.
Em nota enviada à EXAME, a Ceagesp informou que a energia voltou por volta das 8h, após 40 horas de apagão.
Segundo a companhia, cerca de 3 mil comerciantes que trabalham no local ainda estão estimando os prejuízos. "A Companhia assegura que, com o retorno da energia, as operações devem voltar ao normal, gradativamente, ao longo do dia", informou o Ceagesp em nota.
A ventania atingiu a região metropolitana de São Paulo na quarta-feira, 10. O evento climático resultou na queda de árvores, galhos e objetos sobre a rede elétrica, o que fez com que a distribuição de energia fosse afetada.
Até esta sexta-feira, 12, cerca de 800 mil imóveis seguem sem energia. Segundo a Enel, ainda não há prazo definido para a normalização total do serviço.
No auge do problema, cerca de 2,2 milhões de pessoas chegaram a ser afetadas pela falta de energia.
Segundo a FecomercioSP, o prejuízo total estimado em São Paulo é de R$ 1,54 bilhão, considerando o faturamento perdido dos setores de comércio e serviços, apenas entre quarta e quinta-feira.