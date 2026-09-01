Estabilidade não é tempo de casa, diz diretor de RH: veja os 10 sinais de um emprego seguro

Quase oito em cada dez profissionais brasileiros já sentiram medo de perder o emprego em algum momento da carreira. O dado, de uma pesquisa da Serasa Experian, mostra que a insegurança no trabalho deixou de ser exceção para virar experiência comum a 77,5% dos trabalhadores do país.

O paradoxo é que essa insegurança convive com um movimento oposto: um levantamento da consultoria Robert Half aponta que 61% dos profissionais brasileiros pretendem procurar um novo emprego em 2026. Remuneração, desenvolvimento de carreira e qualidade de vida lideram as razões para a troca, o que sugere que o medo de sair nem sempre é maior que o desejo de encontrar algo melhor.

Esses dois números, lidos juntos, jogam luz sobre uma pergunta que estruturas tradicionais de RH raramente respondem: afinal, o que faz um emprego ser estável de verdade?

Tempo de casa não é mais sinônimo de segurança

Para Rennan Vilar, diretor de Pessoas e Cultura do Grupo TODOS Internacional, a resposta tradicional, permanecer muitos anos na mesma empresa, já não dá conta da pergunta.

"A estabilidade profissional não pode ser entendida apenas como a garantia de permanecer em uma empresa por muitos anos. Ela também está relacionada à capacidade de continuar relevante, aprender, crescer e confiar que a organização tem clareza sobre seus caminhos", diz Vilar.

O executivo alerta que olhar apenas para o tipo de contrato ou o tempo médio de permanência dos funcionários pode criar uma falsa sensação de segurança.

Uma empresa pode ter baixa rotatividade e, ao mesmo tempo, não oferecer desenvolvimento, transparência ou perspectivas de crescimento. Nesse cenário, o profissional permanece, mas não necessariamente constrói uma carreira.

Os 10 sinais de um emprego realmente estável

Com base na avaliação de Vilar, é possível mapear dez aspectos que ajudam a identificar se um ambiente de trabalho oferece segurança real, e não apenas a aparência dela.

Transparência nos planos da empresa. Nenhuma organização prevê todas as mudanças do mercado, mas pode comunicar com clareza suas prioridades e desafios. Isso reduz a insegurança do time. Desenvolvimento que vai além do treinamento. Cursos importam, mas não bastam. Um ambiente que favorece o crescimento também oferece novos desafios e feedbacks concretos. Critérios claros para promoção. Estabilidade envolve conseguir imaginar os próximos passos dentro da própria empresa. Liderança que gera confiança. Gestores que comunicam decisões e cumprem acordos têm impacto direto na percepção de segurança do time. Entregas avaliadas por qualidade, não por disponibilidade. Culturas que confundem comprometimento com estar sempre acessível tendem a gerar desgaste em vez de segurança. Preparo para mudanças de tecnologia e processo. Empresas que investem na atualização das equipes oferecem mais segurança diante de transformações. Espaço para mobilidade interna. Poder mudar de área ou assumir novos projetos é sinal de que a empresa enxerga a carreira de forma ampla. Coerência entre discurso e prática. O que a empresa promete no processo seletivo precisa continuar valendo depois da contratação. Segurança para relatar problemas. Ambientes em que é possível discordar ou levantar dificuldades sem medo de represália criam relações mais duradouras. Perspectiva de futuro, não apenas uma vaga. Este é talvez o sinal mais decisivo: o profissional consegue imaginar sua trajetória evoluindo ali.

Como reconhecer uma falsa sensação de estabilidade

Do outro lado, alguns sinais indicam risco, segundo Vilar: alta concentração de decisões em poucas pessoas, mudanças frequentes de prioridade sem explicação, ausência de critérios para promoções e uma cultura baseada no medo.

"Estabilidade não significa ausência de mudanças. Nenhuma empresa consegue oferecer isso hoje. O que uma organização pode oferecer é clareza para atravessar as mudanças", afirma o diretor.

Para quem avalia uma nova oportunidade, o executivo recomenda ir além da descrição da vaga: conversar com quem já trabalha na empresa, entender como funciona a liderança e observar se as informações do processo seletivo se confirmam no dia a dia.

Escolher uma empresa é escolher também o ambiente em que parte da trajetória profissional será construída. Por isso, a pergunta que fica não é quanto tempo alguém vai ficar, mas se consegue enxergar um caminho enquanto estiver lá.

LEIA MAIS: Saint Paul Incompany (link a validar com o time comercial de Incompany, incluir UTM antes da publicação)