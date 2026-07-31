Real Time Big Data: Lula tem 58% e Flávio Bolsonaro, 22%, no 1º turno em Pernambuco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera isolado a corrida eleitoral em Pernambuco, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 31. Em um cenário estimulado de primeiro turno, o petista registra 58% das intenções de voto

Na segunda posição, o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 22%. Na sequência, aparecem Renan Santos (Missão) com 5% e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 4%.

O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), pontua com 2%, seguido por Augusto Cury (Avante) e Cabo Daciolo (Mobiliza), ambos com 1%.

Entre os demais nomes testados, que somados representam 1%, estão Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Leonardo Avalanche (PRTB).

Votos brancos e nulos somam 3%, mesmo índice numérico dos eleitores que não sabem ou não responderam à pesquisa.

Segundo turno

Em uma eventual disputa de segundo turno entre os dois candidatos mais bem colocados, o chefe do Executivo consolida sua preferência no estado nordestino. Lula atinge 61% das intenções de voto na simulação de confronto direto.

Já o senador Flávio Bolsonaro marca 33% frente ao petista. Nesta simulação específica, os eleitores pernambucanos que declaram voto nulo ou em branco representam 3%. Aqueles que não sabem ou preferiram não responder também somam 3%.

Índices de rejeição e avaliação do governo

O levantamento também mediu a rejeição múltipla dos pré-candidatos. Flávio Bolsonaro é o mais rejeitado, com 54% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum, seguido por Lula, que acumula 33%.

Na sequência dos índices de rejeição aparecem Cabo Daciolo (29%), Ronaldo Caiado (28%), Renan Santos (24%) e Romeu Zema (20%). Os eleitores que afirmam poder votar em todos os candidatos são 3%, e os que não opinaram também representam 3%.

A sondagem avaliou ainda o desempenho da atual gestão federal. O governo Lula é aprovado por 63% e desaprovado por 35%. De forma segmentada, a gestão é considerada ótima ou boa por 43% dos entrevistados, regular por 29% e ruim ou péssima por 26%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 27 a 30 de julho de 2026, por meio de entrevistas quantitativas. A margem de erro é de 2.0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo BR-08354/2026.