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Real Time Big Data: Lyra tem 44% e Campos, 42%, no 1º turno em Pernambuco

Levantamento aponta empate técnico na liderança estadual e aprovação de 61% da atual governadora entre os eleitores pernambucanos

Eleições 2026: Lyra possui 35% de rejeição, índice estatisticamente semelhante ao de Campos (Esfera Brasil/Prefeitura de Recife/montagem Exame/Divulgação)

Eleições 2026: Lyra possui 35% de rejeição, índice estatisticamente semelhante ao de Campos (Esfera Brasil/Prefeitura de Recife/montagem Exame/Divulgação)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 31 de julho de 2026 às 11h31.

A corrida pelo governo de Pernambuco apresenta um cenário de empate técnico na liderança, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 31. A governadora Raquel Lyra (PSD) soma 44% das intenções de voto no primeiro turno estimulado, enquanto o prefeito do Recife, João Campos (PSB), pontua com 42%.

Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos disputam o topo estatisticamente empatados.

Entre os demais nomes testados no cenário, o candidato Ivan Moraes (PSOL) marca 3%, e Renan Hallais (Missão) tem 1%. O candidato Guilherme Fonseca (PSTU) não atingiu 1% no levantamento.

Os votos em branco e nulos somam 6%, enquanto 4% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Segundo turno, rejeição e avaliação

Em uma eventual disputa direta de segundo turno entre os líderes, o cenário permanece em empate técnico pelo comando do Executivo, mas com uma margem numérica ainda menor.

A governadora registra 45% da preferência do eleitorado, contra 44% de João Campos. Os votos brancos e nulos representam 5% neste recorte simulado, e outros 6% dos eleitores afirmaram estar indecisos ou não responderam.

A pesquisa mediu a rejeição dos postulantes, mapeando em quem os eleitores não votariam de forma alguma. A social democrata possui 35% de rejeição, índice estatisticamente semelhante ao do candidato do PSB, que atinge 34%.

No outro extremo, referente à fidelidade, ambos os líderes possuem os mesmos 24% de eleitores que votariam com certeza em seus respectivos nomes.

O levantamento também avaliou a gestão de Raquel Lyra. O atual governo estadual é aprovado por 61% dos eleitores pernambucanos, enquanto 37% desaprovam a administração.

Questionados sobre a qualidade da gestão, 35% a classificam como ótima ou boa, 45% consideram o trabalho regular e 19% o avaliam como ruim ou péssimo.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 27 e 30 de julho de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo PE-08413/2026.

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