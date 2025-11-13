Brasil

Ex-presidente do INSS é preso durante operação da Polícia Federal

Alessandro Stefanutto foi um dos alvos dos 10 mandados de prisão cumpridos em 15 estados e no Distrito Federal; ação investiga esquema de fraudes

Alessandro Stefanutto: ex-presidente do INSS foi preso durante operação da PF que apura descontos ilegais em aposentadorias. (INSS/Divulgação)

Estela Marconi e André Martins

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 07h33.

O ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi preso na manhã desta quinta-feira, 13, durante a nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e Controladoria-Geral da União (CGU).

A informação foi confirmada pela EXAME.

A ação apura um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Segundo a PF, 63 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão preventiva estão sendo cumpridos em 15 estados e no Distrito Federal. Entre eles, o Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Investigação sobre descontos indevidos

A operação investiga um grupo suspeito de inserir dados falsos em sistemas oficiais para aplicar descontos indevidos em benefícios previdenciários. Segundo a PF, os valores eram cobrados como contribuições associativas sem autorização dos beneficiários, configurando fraude em larga escala.

Os investigados poderão responder por inserção de dados falsos em sistemas da administração pública, organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de ocultação e dilapidação de patrimônio.

*Reportagem em atualização

