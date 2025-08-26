Brasil

CPI aprova ouvir 55 pessoas, como Careca do INSS, Lupi e ex-ministros da Previdência

Comissão definiu na sessão desta terça-feira lista com os primeiros nomes que vão prestar depoimentos

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 21h09.

A CPI do INSS aprovou, nesta terça-feira, convocações e convites para ouvir 55 pessoas. Na lista estão o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", todos os ex-ministros da Previdência desde o governo Dilma Rousseff e ex-presidentes do instituto.

Serão chamados nomes como Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência de Lula até maio deste ano, e Carlos Gabas, que chefiou a pasta nos governos petistas anteriores. Os parlamentares aprovaram também a convocação do advogado Eli Cohen, que denunciou fraude no órgão.

Também devem ser ouvidos nomes ligados ao bolsonarismo, como José Carlos Oliveira, último ministro do Trabalho e Previdência de Bolsonaro, além de uma série de ex-presidentes do INSS que se revezaram no comando da autarquia desde 2012 — entre eles Renato Rodrigues Vieira, Alessandro Stefanutto, Glauco Wamburg e Guilherme Serrano.

De acordo com o documento oficial publicado pela CPI, apenas o atual ministro da Previdência, Wolney Queiroz, e o ex-ministro Onyx Lorenzoni foram convidados, e não convocados. Há ainda na lista ex-diretores e presidentes de entidades e associações ligadas a aposentados e pensionistas.

Na primeira reunião como relator da CPI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL) apresentou o plano de trabalho que abrange investigar fraudes em benefícios pagos pelo instituto desde 2015, período que engloba o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff.

A intenção de incluir a gestão da petista foi alvo de protesto de governistas, que ameaçaram não aprovar o documento de Gaspar, mas cederam depois de um acordo que veda a votação de requerimentos em bloco sem consenso, o que o governo avalia que pode blindar de uma convocação Frei Chico, irmão do presidente Lula e vice-presidente de um sindicato. Frei Chico não é investigado no caso das fraudes do INSS.

Lista de convocados e convidados

Ex-ministros

  • José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad)
  • Carlos Roberto Lupi (convite)
  • Carlos Eduardo Gabas
  • Marcelo Abi-Ramia Caetano
  • Onyx Lorenzoni (convite)
  • Wolney Queiroz (convite)

Ex-presidentes do INSS

  • Lindolfo Neto de Oliveira Sales
  • Renato Rodrigues Vieira
  • Leonardo José Rolim Guimarães
  • Alessandro Antonio Stefanutto
  • Elisete Berchiol da Silva Iwai
  • Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano
  • Glauco André Fonseca Wamburg
  • Leonardo de Melo Gadelha
  • Edison Antônio Costa Britto Garcia
  • Francisco Paulo Soares Lopes

Pedidos de informação aprovados

  • Polícia Federal – acesso aos inquéritos da Operação Sem Desconto, que apura a prática de descontos fraudulentos em benefícios do INSS.
  • Supremo Tribunal Federal (STF) – acesso a inquéritos e às ações diretas de descumprimento de preceito fundamental (ADPFs 1224 e 1236), que discutem respectivamente a suspensão de descontos ilegais e o acordo do governo para ressarcir vítimas das fraudes.
  • Defensoria Pública da União (DPU) – procedimentos instaurados pela Defensoria sobre os descontos indevidos.
  • Controladoria-Geral da União (CGU) – relatórios de auditoria e fiscalização que serviram de base para a Operação Sem Desconto.
  • Tribunal de Contas da União (TCU) – auditorias realizadas a respeito dos descontos irregulares em benefícios do INSS.
  • Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – processos de sindicância e administrativos disciplinares abertos contra servidores ligados às fraudes.
  • Ministério da Previdência Social – procedimentos de investigação internos do órgão sobre os mesmos casos.
  • Conselho Nacional de Previdência Social – atas de reuniões, relatórios e documentos em que foram debatidas denúncias e alertas sobre fraudes em descontos de benefícios.
  • Procuradoria-Geral da República (PGR) – acesso aos procedimentos investigatórios criminais e cíveis abertos pelo Ministério Público Federal relacionados às irregularidades.
