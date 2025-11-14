Mulher fatura US$ 1 milhão com fraudes e vai a show 'premium' de Taylor Swift

Jennifer Tinker, moradora de Maryland, nos Estados Unidos, admitiu ter desviado mais de US$ 1 milhão de uma agência imobiliária entre janeiro de 2020 e novembro de 2023 a partir de um esquema criminoso que chamou a atenção.

Segundo investigação da Procuradoria dos EUA para o Distrito de Maryland, Tinker aplicou o golpe por meio de transferências bancárias, pagamentos via transferências e cheques, todos direcionados a contas pessoais, segundo o órgão oficial.

Como funcionaram as fraudes

A fraude envolveu a manipulação deliberada de contas de “escrow”, usadas como uma segura de guardar dinheiro ou bens durante uma transação.

Em sua confissão, a ré reconheceu que executou mais de 90 transferências para si mesma entre fevereiro de 2021 e novembro de 2023.

Com os valores obtidos, Tinker financiou um estilo de vida extravagante: comprou veículos de luxo, fez viagens de férias de alto padrão e comprou ingressos premium para shows da cantora Taylor Swift. Uma reportagem do Washington Post mostrou que um ingresso desse tipo chega a custar US$ 5 000.

Como descobriram os crimes

O esquema foi descoberto no final de 2023, quando a empresa percebeu irregularidades e apresentou denúncia federal.

Em 19 de dezembro do mesmo ano, Tinker declarou-se culpada do crime de fraude eletrônica. Segundo o comunicado oficial, ela poderá enfrentar até 20 anos de prisão, além de ser obrigada a ressarcir valores estimados em US$ 1,2 milhão.

Especialistas em fraudes corporativas disseram à CBS que o caso evidencia vulnerabilidades em sistemas de controle interno. Tinker conseguiu mascarar suas ações ao listar “destinatários fictícios” em documentos de transferência e alterar registros contábeis para legitimar os desvios.

Impacto na empresa

A empresa afetada relatou impacto financeiro grave, chegando a receber injeção de US$ 400 mil de um dos sócios para manter a operação, segundo o Washington Post.

A sentença foi proferida em 2024, e Tinker aguarda para começar a cumprir a pena. A investigação e o processo apontam não apenas o alto valor do desvio, mas também a rapidez e sofisticação do esquema, que lhe permitiu continuar trabalhando e desviando recursos por quase três anos.