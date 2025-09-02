CPMI do INSS pede prisão preventiva para 21 investigados

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS aprovou, por unanimidade, o requerimento que pede ao Supremo Tribunal Federal (STF) a decretação da prisão preventiva de 21 pessoas acusadas de envolvimento em fraudes contra aposentados e pensionistas.

Segundo informações da Agência Senado, a votação terminou com 26 votos favoráveis e nenhum contrário. Pedido ainda será analisado pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.

Segundo o senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da comissão, todos os citados já estão sob investigação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU). Ele criticou a falta de medidas mais duras aos suspeitos.

“A Polícia Federal tem nomes, tem os meios, tem informações de como o dinheiro foi retirado das contas dos aposentados, e nós não temos ninguém preso até hoje. Não houve bloqueio de bens. Isso é de uma impunidade vergonhosa no Brasil.”

Principais investigados

O requerimento inclui nomes de ex-dirigentes do INSS, lobistas e empresários. Entre os principais estão:

Antônio Carlos Camilo Antunes, apontado como lobista;

Alessandro Stefanutto, ex-presidente do órgão;

Maurício Camisotti, empresário controlador de associações investigadas;

André Fidelis, ex-diretor de Benefícios do INSS;

Virgílio de Oliveira Filho, ex-procurador-geral do instituto;

Vanderlei Barbosa dos Santos, ex-diretor da instituição.

A lista conta com 21 nomes que foram encaminhados ao STF. O deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI, propôs a medida e relatou a necessidade de prisão preventiva “por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal”.

Depoimentos e novos desdobramentos

O pedido foi apresentado durante o depoimento do advogado Eli Cohen, que falou por mais de 8 horas à comissão. De acordo com a Agência Senado, ele afirmou que um esquema semelhante também ocorre em empréstimos consignados para aposentados.

Os deputados Rogério Correia (PT-MG) e Paulo Pimenta (PT-RS) questionaram a credibilidade do depoimento por falta de provas concretas.

Já o senador Jorge Seif (PL-SC) destacou que a Polícia Federal apontou nomes de parlamentares que teriam recebido mesadas das instituições envolvidas. Ele protocolou requerimento pedindo que a PF revele oficialmente quem seriam esses políticos.

Confira a lista completa dos investigados