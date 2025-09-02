CPMI do INSS pede prisão preventiva para 21 investigados

CPMI do INSS: comissão realiza reunião para ouvir depoimento de advogado apontado como peça-chave de investigação. (Waldemir Barreto/Agência Senado)
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11h15.
Última atualização em 2 de setembro de 2025 às 11h39.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS aprovou, por unanimidade, o requerimento que pede ao Supremo Tribunal Federal (STF) a decretação da prisão preventiva de 21 pessoas acusadas de envolvimento em fraudes contra aposentados e pensionistas.
Segundo informações da Agência Senado, a votação terminou com 26 votos favoráveis e nenhum contrário. Pedido ainda será analisado pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.
Segundo o senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da comissão, todos os citados já estão sob investigação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU). Ele criticou a falta de medidas mais duras aos suspeitos.
“A Polícia Federal tem nomes, tem os meios, tem informações de como o dinheiro foi retirado das contas dos aposentados, e nós não temos ninguém preso até hoje. Não houve bloqueio de bens. Isso é de uma impunidade vergonhosa no Brasil.”
O requerimento inclui nomes de ex-dirigentes do INSS, lobistas e empresários. Entre os principais estão:
A lista conta com 21 nomes que foram encaminhados ao STF. O deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI, propôs a medida e relatou a necessidade de prisão preventiva “por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal”.
O pedido foi apresentado durante o depoimento do advogado Eli Cohen, que falou por mais de 8 horas à comissão. De acordo com a Agência Senado, ele afirmou que um esquema semelhante também ocorre em empréstimos consignados para aposentados.
Os deputados Rogério Correia (PT-MG) e Paulo Pimenta (PT-RS) questionaram a credibilidade do depoimento por falta de provas concretas.
Já o senador Jorge Seif (PL-SC) destacou que a Polícia Federal apontou nomes de parlamentares que teriam recebido mesadas das instituições envolvidas. Ele protocolou requerimento pedindo que a PF revele oficialmente quem seriam esses políticos.