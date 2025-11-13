Operação Sem Desconto: PF faz nova fase de ação que apura fraudes no INSS

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram nesta quinta-feira, 13, uma nova fase da Operação Sem Desconto, que apura um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Segundo a PF, 63 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão preventiva estão sendo cumpridos em 15 estados e no Distrito Federal. Entre eles, o Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Investigação sobre descontos indevidos

A operação investiga um grupo suspeito de inserir dados falsos em sistemas oficiais para aplicar descontos indevidos em benefícios previdenciários. Segundo a PF, os valores eram cobrados como contribuições associativas sem autorização dos beneficiários, configurando fraude em larga escala.

Os investigados poderão responder por inserção de dados falsos em sistemas da administração pública, organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de ocultação e dilapidação de patrimônio.