Esses são os próximos feriados que você pode emendar em 2026

Sete pontos facultativos podem aumentar a lista de folgas deste ano

Nove feriados nacionais cairão em dias úteis em 2026 

Gabriela Pessanha

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10h08.

Em 2026, os feriados e pontos facultativos somam 15 possíveis folgas para trabalhadores e estudantes. Entre eles, seis permitem emendas. 

Para essa matéria, foram consideradas datas que permitem emendas aquelas que caem na terça ou quinta-feira e o ponto facultativo do Carnaval.

O próximo feriado nacional é na primeira sexta-feira de abril.

Calendário de 2026

Apenas um feriado de 2026 não cairá em dia útil.

Em novembro, a Proclamação da República é comemorada em um domingo e não rende folga para a maioria dos trabalhadores, exceto alguns grupos que trabalham aos domingos e podem ser beneficiados pela data. 

Feriados em 2026

  • 1º de janeiro - Confraternização Universal (quinta-feira);
  • 3 de abril - Paixão de Cristo (sexta-feira);
  • 21 de abril - Tiradentes (terça-feira);
  • 1º de maio - Dia Mundial do Trabalho (sexta-feira);
  • 7 de setembro - Independência do Brasil (segunda-feira);
  • 12 de outubro - Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil (segunda-feira);
  • 2 de novembro - Finados (segunda-feira);
  • 15 de novembro - Proclamação da República (domingo);
  • 20 de novembro - Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (sexta-feira);
  • 25 de dezembro - Natal (sexta-feira).

Pontos facultativos em 2026

  • 16 e 17 de fevereiro - Carnaval (segunda e terça-feira);
  • 18 de fevereiro - Quarta-feira de Cinzas;
  • 4 de junho - Corpus Christi (quinta-feira);
  • 28 de outubro - Dia do Servidor Público (quarta-feira);
  • 24 de dezembro - Véspera de Natal (quinta-feira);
  • 31 de dezembro - Véspera de Ano-Novo (quinta-feira).

Feriados fora da agenda nacional 

Além das datas previstas pelo calendário federal, os feriados municipais e estaduais também podem colaborar com as folgas ao longo do ano. 

Entre eles, estão a celebração do aniversário da cidade e homenagens a padroeiras. 

Por exemplo, em São Paulo, a comemoração anual da cidade ocorre no domingo, 25 de janeiro, sendo feriado municipal

Os dias de Carnaval são feriados? 

O Carnaval, assim como a Quarta-feira de Cinzas, é um ponto facultativo

No entanto, a emenda dos dias em fevereiro, o apelo comercial e movimentação turística pode motivar empresas a liberar os trabalhadores ou implantar um sistema de banco de horas para dispensa nesses dias. 

Em alguns estados, as datas são tratadas como feriados devido à tradição das festividades. 

Pontos facultativos são obrigatórios? 

Diferente dos feriados, os pontos facultativos não geram dispensas obrigatórias

Desta forma, a regra sobre manter ou não a agenda de trabalho é definida por cada empresa. 

No entanto, para os servidores públicos, os pontos facultativos quase sempre resultam em folga geral, assim como ocorre nos feriados. 

