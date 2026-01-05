Esses são os próximos feriados que você pode emendar em 2026

Nove feriados nacionais cairão em dias úteis em 2026
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10h08.
Em 2026, os feriados e pontos facultativos somam 15 possíveis folgas para trabalhadores e estudantes. Entre eles, seis permitem emendas.
Para essa matéria, foram consideradas datas que permitem emendas aquelas que caem na terça ou quinta-feira e o ponto facultativo do Carnaval.
O próximo feriado nacional é na primeira sexta-feira de abril.
Apenas um feriado de 2026 não cairá em dia útil.
Em novembro, a Proclamação da República é comemorada em um domingo e não rende folga para a maioria dos trabalhadores, exceto alguns grupos que trabalham aos domingos e podem ser beneficiados pela data.
Além das datas previstas pelo calendário federal, os feriados municipais e estaduais também podem colaborar com as folgas ao longo do ano.
Entre eles, estão a celebração do aniversário da cidade e homenagens a padroeiras.
Por exemplo, em São Paulo, a comemoração anual da cidade ocorre no domingo, 25 de janeiro, sendo feriado municipal.
O Carnaval, assim como a Quarta-feira de Cinzas, é um ponto facultativo.
No entanto, a emenda dos dias em fevereiro, o apelo comercial e movimentação turística pode motivar empresas a liberar os trabalhadores ou implantar um sistema de banco de horas para dispensa nesses dias.
Em alguns estados, as datas são tratadas como feriados devido à tradição das festividades.
Diferente dos feriados, os pontos facultativos não geram dispensas obrigatórias.
Desta forma, a regra sobre manter ou não a agenda de trabalho é definida por cada empresa.
No entanto, para os servidores públicos, os pontos facultativos quase sempre resultam em folga geral, assim como ocorre nos feriados.