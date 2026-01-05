Esses são os próximos feriados que você pode emendar em 2026

Em 2026, os feriados e pontos facultativos somam 15 possíveis folgas para trabalhadores e estudantes. Entre eles, seis permitem emendas.

Para essa matéria, foram consideradas datas que permitem emendas aquelas que caem na terça ou quinta-feira e o ponto facultativo do Carnaval.

O próximo feriado nacional é na primeira sexta-feira de abril.

Calendário de 2026

Apenas um feriado de 2026 não cairá em dia útil.

Em novembro, a Proclamação da República é comemorada em um domingo e não rende folga para a maioria dos trabalhadores, exceto alguns grupos que trabalham aos domingos e podem ser beneficiados pela data.

Feriados em 2026

1º de janeiro - Confraternização Universal (quinta-feira);

Confraternização Universal (quinta-feira); 3 de abril - Paixão de Cristo (sexta-feira);

Paixão de Cristo (sexta-feira); 21 de abril - Tiradentes (terça-feira);

Tiradentes (terça-feira); 1º de maio - Dia Mundial do Trabalho (sexta-feira);

Dia Mundial do Trabalho (sexta-feira); 7 de setembro - Independência do Brasil (segunda-feira);

Independência do Brasil (segunda-feira); 12 de outubro - Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil (segunda-feira);

Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil (segunda-feira); 2 de novembro - Finados (segunda-feira);

Finados (segunda-feira); 15 de novembro - Proclamação da República (domingo);

Proclamação da República (domingo); 20 de novembro - Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (sexta-feira);

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (sexta-feira); 25 de dezembro - Natal (sexta-feira).

Pontos facultativos em 2026

16 e 17 de fevereiro - Carnaval (segunda e terça-feira);

Carnaval (segunda e terça-feira); 18 de fevereiro - Quarta-feira de Cinzas;

Quarta-feira de Cinzas; 4 de junho - Corpus Christi (quinta-feira);

Corpus Christi (quinta-feira); 28 de outubro - Dia do Servidor Público (quarta-feira);

Dia do Servidor Público (quarta-feira); 24 de dezembro - Véspera de Natal (quinta-feira);

Véspera de Natal (quinta-feira); 31 de dezembro - Véspera de Ano-Novo (quinta-feira).

Feriados fora da agenda nacional

Além das datas previstas pelo calendário federal, os feriados municipais e estaduais também podem colaborar com as folgas ao longo do ano.

Entre eles, estão a celebração do aniversário da cidade e homenagens a padroeiras.

Por exemplo, em São Paulo, a comemoração anual da cidade ocorre no domingo, 25 de janeiro, sendo feriado municipal.

Os dias de Carnaval são feriados?

O Carnaval, assim como a Quarta-feira de Cinzas, é um ponto facultativo.

No entanto, a emenda dos dias em fevereiro, o apelo comercial e movimentação turística pode motivar empresas a liberar os trabalhadores ou implantar um sistema de banco de horas para dispensa nesses dias.

Em alguns estados, as datas são tratadas como feriados devido à tradição das festividades.

Pontos facultativos são obrigatórios?

Diferente dos feriados, os pontos facultativos não geram dispensas obrigatórias.

Desta forma, a regra sobre manter ou não a agenda de trabalho é definida por cada empresa.

No entanto, para os servidores públicos, os pontos facultativos quase sempre resultam em folga geral, assim como ocorre nos feriados.