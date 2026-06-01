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Quando saem as próximas pesquisas para presidente e governador

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 50 levantamentos devem ser divulgados até o próximo sábado, 6

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Arquivo/Agência Brasil)

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Arquivo/Agência Brasil)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 1 de junho de 2026 às 13h36.

A nova semana será marcada pela divulgação de apenas duas pesquisas de intenção de voto da disputa presidencial e diversos levantamentos de estados brasileiros para os cargos de governador e senador.

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 70 levantamentos devem ser divulgados até o próximo sábado, 6.

A pesquisa presidencial é do Instituto Vox, e sairá na próxima sexta-feira, 5.

Nesta segunda-feira, o instituto Real Time Big Data já divulgou o seu levantamento presidencial. 

Levantamentos estaduais

Nesta segunda-feira, 1, a Veritá divulgará os resultados estaduais de Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Na terça-feira, 2, é a vez da pesquisa Real Time Big Data sobre o Mato Grosso. No mesmo dia, o Instituto Badra soltará os resultados de São Paulo.

No dia 3, o instituto Paraná Pesquisas divulgará os resultados do Acre. No dia seguinte, o mesmo instituto soltará um estudo sobre o Rio de Janeiro.

O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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