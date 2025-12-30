Quando a Bolsa fecha em 2026? Confira o calendário da B3

A Bolsa de Valores do Brasil, a B3, divulgou nesta terça-feira, 30, o calendário de feriados de 2026, informando em quais datas a Bolsa estará aberta ou fechada para atividades de negociação, registro, liquidação, movimentação de garantias e depósito centralizado em todos os segmentos da B3.

Logo no primeiro dia do ano, 1° de janeiro, a bolsa não funciona para negociações e registros em função do feriado nacional da Confraternização Universal.

Estão suspensas as operações com ações, títulos privados e públicos, derivativos, câmbio, empréstimo de ativos, Tesouro Direto, além de registros, liquidações, movimentação de garantias e atividades da depositária.

A B3 também fechará nos dias 16 e 17 de fevereiro por conta do feriado de carnaval. Na Quarta-feira de Cinzas, 18 de fevereiro, a B3 opera em horário especial, com pré-abertura às 12h45 e negociações começando às 13h.

As atividades na bolsa voltam a ser interrompidas no dia 3 de abril, Sexta-feira Santa, e no feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril.

Em maio, estão suspensas as operações com ações, títulos privados e públicos, derivativos, câmbio, empréstimo de ativos, Tesouro Direto, além de registros, liquidações, movimentação de garantias e atividades da depositária no primeiro dia do mês por conta do Dia do Trabalhador.

A B3 também não funcionará no dia 4 de junho, Corpus Christi.

Já no feriado de 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista, haverá funcionamento normal. Desde 2022, a bolsa brasileira deixou de interromper suas atividades em feriados municipais e estaduais em São Paulo, como é o caso da data.

Feriados no 2° semestre de 2026

As negociações só voltam a ser interrompidas no feriado da Independência do Brasil, no dia 7 de setembro, e no dia 12 de outubro, em razão do dia de Nossa Senhora Aparecida.

Em novembro, a B3 paralisa por conta do feriado dos Finados, no dia 2, e no dia Nacional de Zumbi e Consciência Negra, em 20 de novembro, segundo o calendário da B3 de 2026.

Em dezembro, as negociações são novamente interrompidas nos dias 24 e 25, véspera de Natal e Natal, respectivamente. No dia 24, porém, está previsto o processo de alocação de registros de Balcão, sem contraparte central na pós-negociação na Câmara B3.

No dia 31 de dezembro, a B3 terá expediente parcial. Não haverá negociação em ações, renda fixa privada, ETFs, derivativos, empréstimo de ativos nem no mercado de câmbio pronto, além da suspensão de liquidação, compensação e movimentação de garantias.

Já o registro de títulos do agronegócio funcionará em horário reduzido, até 12h, enquanto o Sistema do Balcão B3 operará com expediente encurtado, até 13h.