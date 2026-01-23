Enem-USP 2026: Fuvest divulga lista de aprovados na 1ª chamada

A Fuvest divulgou nesta sexta-feira, 23, o resultado da primeira chamada do vestibular 2026 da USP e a lista de candidatos aprovados pelo Enem-USP, modalidade que leva em consideração o desempenho dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio em 2025.

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) é o órgão responsável pelos processos seletivos da Universidade de São aulo. Este ano, o Enem-USP oferece 1.500 vagas regulares nos cursos de graduação da instituição.

Como saber se você foi aprovado?

A lista de aprovados está no site da Fuvest, responsável pelo processo seletivo da Universidade de São Paulo.

Cada candidato pode procurar seu nome na lista geral divulgada no site da prova e entrar na Área do Candidato com seu login e senha para ver seu resultado detalhado.

Quando começa a matrícula na USP?

Os candidatos aprovados em primeira chamada deverão realizar a matrícula em duas etapas virtuais. A pré-matrícula ocorre entre 8h de 27 de janeiro e 12h de 30 de janeiro. Já a efetivação da matrícula será realizada entre 8h de 23 de fevereiro e 12h de 25 de fevereiro.

Quando sai a segunda chamada do Enem-USP?

Quem não aparecer na lista inicial deve acompanhar as próximas convocações. A segunda chamada será divulgada em 3 de fevereiro, e a terceira, em 10 de fevereiro.

Principais datas da Fuvest e do Enem-USP