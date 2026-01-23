Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Enem-USP 2026: Fuvest divulga lista de aprovados na 1ª chamada

Candidatos convocados têm até dia 30 de janeiro para realizar a pré-matrícula de forma virtual

Enem-USP: veja como saber se você foi aprovado (Divulgação: Gabriel Ramos/Getty Images)

Enem-USP: veja como saber se você foi aprovado (Divulgação: Gabriel Ramos/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 14h34.

Tudo sobreUSP
Saiba mais

A Fuvest divulgou nesta sexta-feira, 23, o resultado da primeira chamada do vestibular 2026 da USP e a lista de candidatos aprovados pelo Enem-USP, modalidade que leva em consideração o desempenho dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio em 2025.

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) é o órgão responsável pelos processos seletivos da Universidade de São aulo. Este ano, o Enem-USP oferece 1.500 vagas regulares nos cursos de graduação da instituição.

Como saber se você foi aprovado?

A lista de aprovados está no site da Fuvest, responsável pelo processo seletivo da Universidade de São Paulo.

Cada candidato pode procurar seu nome na lista geral divulgada no site da prova e entrar na Área do Candidato com seu login e senha para ver seu resultado detalhado.

Quando começa a matrícula na USP?

Os candidatos aprovados em primeira chamada deverão realizar a matrícula em duas etapas virtuais. A pré-matrícula ocorre entre 8h de 27 de janeiro e 12h de 30 de janeiro. Já a efetivação da matrícula será realizada entre 8h de 23 de fevereiro e 12h de 25 de fevereiro.

Quando sai a segunda chamada do Enem-USP?

Quem não aparecer na lista inicial deve acompanhar as próximas convocações. A segunda chamada será divulgada em 3 de fevereiro, e a terceira, em 10 de fevereiro.

Principais datas da Fuvest e do Enem-USP

  • Pré-matrícula: 27 a 30 de janeiro (das 8h às 12h)
  • Efetivação da matrícula: 23 a 25 de fevereiro (das 8h às 12h)
  • Segunda chamada: 3 de fevereiro
  • Terceira chamada: 10 de fevereiro
  • Lista de espera: inscrição em 19 e 20 de fevereiro
Acompanhe tudo sobre:USPFuvestEnemVestibulares

Mais de Brasil

Enem-Unicamp: universidade divulga primeira lista de aprovados

Salário dos professores: quais estados já pagam acima do piso nacional?

Paraná Pesquisas: Moro lidera cenários de 1º e 2º turno no Paraná

Prazo de inscrição para o Sisu 2026 termina nesta sexta-feira

Mais na Exame

EXAME Agro

Preço do tomate deve ficar mais caro em 2026 com clima incerto no Brasil

Mercados

Ouro passa títulos americanos e vira principal reserva dos Bancos Centrais

Um conteúdo SBT News

'O Agente Secreto': como a tecnologia ajudou na recriação de época do filme

Carreira

Ele largou tudo, dormiu em oficinas e criou uma startup que fatura oito dígitos em seis meses