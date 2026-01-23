Brasil

Prazo de inscrição para o Sisu 2026 termina nesta sexta-feira

Candidatos têm até as 23h59 para concorrer a vagas em cursos de instituições públicas de ensino superior em todo o país

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11h03.

Interessados têm até as 23h59 desta sexta-feira, 23, para se inscrever no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. São mais de  7,3 mil cursos disponíveis em 136 instituições de educação superior de todo o país. As inscrições podem ser feitas pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O processo seletivo utilizará as notas do Enem 2023, 2024 ou 2025, desde que o candidato não tenha participado como treineiro e não tenha zerado a redação. Até a edição anterior, apenas estudantes que haviam realizado o Enem mais recente podiam concorrer às vagas.

O Sisu 2026 terá apenas uma etapa de inscrição e uma única chamada regular, com resultado previsto para 29 de janeiro de 2026. Os candidatos poderão escolher até duas opções de curso, indicando instituição, turno, local de oferta e modalidade de concorrência.

As vagas poderão ter início no primeiro ou no segundo semestre de 2026, conforme definição das instituições. O candidato não poderá escolher o semestre de ingresso. A classificação será feita automaticamente com base na melhor média ponderada obtida no Enem, obedecendo critérios de desempate como nota da redação e das demais áreas do exame.

A matrícula dos aprovados na chamada regular começa em 2 de fevereiro de 2026 e seguirá as regras estabelecidas por cada instituição. A aprovação garante apenas expectativa de direito à vaga, condicionada à comprovação dos requisitos legais, incluindo a conclusão do ensino médio.

Quem não for selecionado poderá manifestar interesse na lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro, escolhendo apenas um curso. Candidatos aprovados na chamada regular não poderão participar dessa etapa.

Cronograma do Sisu 2026

Inscrições: 19 a 23 de janeiro;
Resultado da chamada regular: 29 de janeiro;
Matrícula da chamada regular: a partir de 2 de fevereiro;
Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro;
Convocação da lista de espera pelas instituições: a partir de 11 de fevereiro.

