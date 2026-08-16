Eleições 2026: quem são os candidatos a governador do Ceará?

O prazo para registro de candidaturas às eleições de 2026 terminou neste sábado, 15 de agosto, com oito candidatos na disputa pelo governo do Ceará. Os nomes foram definidos pelos partidos durante o período das convenções partidárias, etapa que antecedeu a formalização das candidaturas na Justiça Eleitoral. A eleição estadual terá oito candidatos ao Palácio da Abolição, sede do governo cearense.

Entre os concorrentes estão o governador Elmano de Freitas (PT), que busca a reeleição, e Ciro Gomes (PSDB). A disputa também reúne candidaturas de partidos de diferentes campos políticos.

Com o fim do prazo de registro, a disputa pelo governo do Ceará entra na campanha eleitoral com oito nomes.

Veja a lista de candidatos ao governo do Ceará

Ciro Gomes (PSDB)

Danilo Soares (Democrata)

Huggo Leonardo (Missão)

Elmano de Freitas (PT)

Ieri Braga (PCO)

Pedro Brito (Novo)

Serley Leal (UP)

Zé Batista (PSTU)

Conheça os candidatos ao governo do Ceará

Ciro Gomes (PSDB)

Ciro Ferreira Gomes, 68 anos, é advogado e político. Natural de Pindamonhangaba (SP), cresceu em Sobral, no Ceará, onde iniciou sua carreira política como deputado estadual. Foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e deputado federal. Também ocupou os cargos de ministro da Fazenda, durante o governo Itamar Franco, e de ministro da Integração Nacional, no governo Luiz Inácio Lula da Silva.

Em 2026, Ciro retorna à disputa pelo governo do Ceará após mais de três décadas. Ele foi oficializado pelo PSDB em convenção realizada em julho, em uma aliança que reúne diferentes partidos. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União), irá compor a chapa como vice-governador.

Danilo Soares (Democrata)

Danilo Soares tem 31 anos, é advogado trabalhista e penal e natural de Crateúsé. A candidatura ainda não havia sido formalizada no sistema da Justiça Eleitoral até a publicação deste texto, e a chapa permanecia sem definição de vice.

O nome foi mantido entre os candidatos definidos para a disputa, mas, por ainda não ter oficializado a candidatura no TSE, sua composição de chapa segue incompleta.

Delegado Huggo (Missão)

Huggo Leonardo de Lima Anastácio, conhecido como Delegado Huggo, é advogado, delegado da Polícia Civil e policial militar da reserva. Natural de Fortaleza, tem 37 anos e é formado em Direito, com especialização em Processo Civil. Antes de ingressar na Polícia Civil, trabalhou como assessor e técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Ceará.

Em 2026, foi escolhido pelo Missão para disputar o governo do Ceará, após inicialmente ter sido apresentado como pré-candidato ao Senado. A legenda oficializou sua candidatura em julho, com Felipe Moreira (Missão) como candidato a vice-governador.

Elmano de Freitas (PT)

Elmano de Freitas da Costa é natural de Baturité, no interior do Ceará, e formou-se em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Antes de chegar ao governo estadual, atuou na defesa jurídica de sindicatos e movimentos sociais, foi secretário de Educação de Fortaleza e coordenador do Orçamento Participativo da capital. Em 2014, foi eleito deputado estadual e reeleito em 2018.

Em 2022, foi eleito governador do Ceará no primeiro turno, com 53,69% dos votos válidos, e agora busca a reeleição. Para a disputa de 2026, o partido escolheu Gabriella Aguiar (PSD) para compor a chapa como vice-governadora.

Ieri Braga (PCO)

Ieri de Sousa Braga Júnior, de 37 anos, é químico, servidor público da Universidade de Brasília (UnB) e candidato do Partido da Causa Operária (PCO) ao governo do Ceará em 2026. Natural de Cuiabá (MT), concluiu licenciatura em Química pela UnB em 2015 e atua no campus de Ceilândia. Segundo o perfil mantido pelo próprio partido, Braga também integra a direção do Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos da Fundação Universidade de Brasília (Sintfub), onde ocupa função ligada à formação política e atua na organização de servidores técnico-administrativos.

A eleição de 2026 é a segunda disputa eleitoral de Braga. Em 2022, ele concorreu a deputado federal pelo Distrito Federal, recebeu 53 votos e não foi eleito. No PCO, sua atuação pública está associada às pautas trabalhistas e à linha política da legenda, que se apresenta como um partido de orientação socialista e defende um governo baseado na organização dos trabalhadores. Para a disputa no Ceará, Braga terá Laerte Silva, também do PCO, como candidato a vice-governador.

Pedro Brito (Novo)

Pedro Brito é advogado, nascido em Fortaleza, e atua como vice-presidente estadual do Partido Novo no Ceará. Entre 2019 e 2024, atuou de forma expressiva no cenário jurídico cearense como presidente da Associação Nova Advocacia, uma entidade voltada para jovens advogados e ligada à OAB/CE.

Sua candidatura foi definida pelo partido para a disputa estadual de 2026. Vera Lúcia (Novo) irá compor a chapa como vice-governadora.

Serley Leal (UP)

Serley Leal, 44 anos, é bancário e economiário. Natural de Iguatu, no interior do Ceará, participou da fundação da Unidade Popular (UP) no estado e atualmente integra o diretório estadual da legenda. Durante a graduação, participou do movimento estudantil e também atuou em movimentos sociais ligados à luta por moradia.

Esta é a terceira eleição disputada por Serley. Ele foi candidato a vice-prefeito de Fortaleza em 2020 e ao governo do Ceará em 2022. Em 2026, a UP voltou a escolhê-lo para a disputa pelo Palácio da Abolição. Catherine Teles (UP) irá compor a chapa como vice-governadora.

Zé Batista (PSTU)

Zé Batista é operário da construção civil e presidente estadual do PSTU. Sua história pública é totalmente ligada ao ativismo sindical, sendo dirigente das lutas dos trabalhadores da construção civil e coordenador da central sindical CSP-Conlutas. Em 2022, já havia disputado o governo do Ceará pelo partido.

Em 2026, foi novamente escolhido pelo PSTU para concorrer ao Palácio da Abolição. Ivonete (PSTU) irá compor a chapa como vice-governadora.

Quais são as propostas dos candidatos ao governo do Ceará?

Os planos de governo oficiais de cada candidato são registrados e disponibilizados para o público no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quando vai ser a eleição para o governo do Ceará?

O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 está marcado para domingo, 4 de outubro, com votação das 8h às 17h em todo o país, no horário oficial de Brasília, conforme a Resolução TSE nº 23.760/2026.

Caso nenhum candidato alcance a maioria dos votos válidos, um eventual segundo turno acontece em 25 de outubro.

Além do governo estadual, os eleitores escolhem no mesmo dia o presidente e o vice-presidente da República, dois senadores, deputados federais e deputados estaduais.