Fuvest divulga lista de aprovados para 2ª fase e locais de prova; confira

A Fundação para o Vestibular (Fuvest) publicou nesta segunda-feira, 1º, a lista dos candidatos aprovados para a segunda fase do vestibular da Universidade de São Paulo (USP).

A relação completa de aprovados para a segunda fase e os locais de prova estão disponíveis no site da instituição.

As provas serão aplicadas em 36 escolas distribuídas por 21 cidades, além da capital paulista.

Ao todo, 30.787 estudantes foram convocados para a próxima etapa, marcada para 14 e 15 de dezembro. O número corresponde a quatro vezes a quantidade de vagas disponíveis em cada carreira e modalidade.

Quando é a segunda fase da Fuvest?

A segunda fase da Fuvest está marcada para os dias 14 e 15 de dezembro. A abertura dos portões está prevista para as 12h, com fechamento às 13h, quando começa a aplicação.

Em cada dia, o vestibulando terá quatro horas para concluir o exame.

Como será a prova da 2ª fase da Fuvest 2026

No primeiro dia, o candidato responderá a 10 questões discursivas de Português, que incluem interpretação de textos, gramática e literatura e também fará a redação.

Neste ano, a Fuvest permitirá que o participante escolha entre duas propostas de redação: uma dissertativa-argumentativa ou outra de gênero textual diferente, apresentada somente no momento da prova. Ambas se baseiam em uma única coletânea de textos.

No segundo dia, o exame terá 12 questões discursivas de duas a quatro disciplinas específicas da carreira escolhida. Exemplos incluem matemática, física e química para cursos de exatas; biologia e química para biológicas; e história e geografia para humanas.

Quando serão as provas específicas de habilidades?

Alguns cursos exigem avaliações adicionais. As provas de competências específicas para Música, Artes Visuais e Artes Cênicas ocorrerão entre 9 e 12 de dezembro, conforme o calendário de cada carreira.