Debate da Band para governador de Minas Gerais: veja horário, regras e onde assistir online

A Band realiza neste domingo, 16 de agosto, o primeiro debate entre os candidatos ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. O encontro começa às 20h e terá cinco dos seis candidatos convidados pela emissora.

Participam Alexandre Kalil (PDT), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL), Gabriel Azevedo (MDB) e o atual governador, Mateus Simões (Novo), candidato à reeleição.

Patrus Ananias (PT) também recebeu convite, mas não comparecerá. Segundo a campanha, o candidato estará em São Paulo para participar do lançamento oficial da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A eleição mineira tem 11 candidaturas previstas, mas a Band convidou seis concorrentes. O critério adotado pela emissora, amparado pela legislação eleitoral, considera candidatos de partidos ou federações com cinco ou mais representantes no Congresso Nacional.

O encontro estava inicialmente previsto para a semana anterior, mas foi adiado diante das indefinições sobre as candidaturas ao governo de Minas Gerais.

Como será o debate da Band para governador de Minas Gerais?

O debate será dividido entre perguntas programáticas, confrontos diretos entre os candidatos e rodadas de questionamentos conduzidas por jornalistas.

Na abertura, todos os participantes responderão a questões temáticas formuladas pelos âncoras e terão dois minutos para cada resposta, conforme ordem definida por sorteio prévio.

Nos confrontos diretos e nas rodadas com jornalistas, as perguntas terão duração de até um minuto. O candidato que responder terá quatro minutos para administrar livremente entre a resposta e a tréplica.

Segundo a emissora, o formato dá aos candidatos autonomia para decidir como dividir os quatro minutos entre a apresentação dos argumentos e a reação ao adversário. A proposta é favorecer o confronto de ideias e permitir a comparação das posições dos concorrentes.

Onde assistir ao debate da Band?

O debate da Band para governador de Minas Gerais começa às 20h deste domingo, 16.

O eleitor poderá acompanhar o debate da Band pela televisão e pela internet. Online será possível acompanhar na Band.com.br, YouTube do Band Jornalismo e Bandplay.