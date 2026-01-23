Fuvest 2026: site passa por instabilidades com divulgação de aprovados

A Fuvest divulgou nesta sexta-feira, 23, o resultado da primeira chamada do vestibular 2026 da Universidade de São Paulo (USP).

Com o alto volume de candidatos acessando o site da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), o site está passando por instabilidades.

Após meses de ansiedade, muitos candidatos estão reclamando nas redes socais da Fuvest já que não conseguem descobrir se foram aprovados em uma das melhores universidades da América Latina.

Quando começa a matrícula na USP?

Os candidatos aprovados em primeira chamada deverão realizar a matrícula em duas etapas virtuais. A pré-matrícula ocorre entre 8h de 27 de janeiro e 12h de 30 de janeiro. Já a efetivação da matrícula será realizada entre 8h de 23 de fevereiro e 12h de 25 de fevereiro.

Quando sai a segunda chamada da Fuvest?

Quem não aparecer na lista inicial deve acompanhar as próximas convocações. A segunda chamada será divulgada em 3 de fevereiro, e a terceira, em 10 de fevereiro. Também será possível manifestar interesse na lista de espera nos dias 19 e 20 de fevereiro, com três convocações previstas para o preenchimento de vagas remanescentes.

Quando sai o resultado do Enem-USP?

A Fuvest também publicou o resultado da primeira chamada do Enem-USP 2026, que oferece 1.500 vagas regulares em cursos de graduação da USP.

Os prazos de pré-matrícula e efetivação são os mesmos do vestibular tradicional.

Principais datas da Fuvest e do Enem-USP