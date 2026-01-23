Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Fuvest 2026: site passa por instabilidades com divulgação de aprovados

Site caiu após alto volume de candidatos tentarem conferir a lista da primeira chamada do vestibular da USP

Vestibular USP: Fuvest divulga primeira chamada de aprovados 2026 (.)

Vestibular USP: Fuvest divulga primeira chamada de aprovados 2026 (.)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 10h28.

Tudo sobreUSP
Saiba mais

A Fuvest divulgou nesta sexta-feira, 23, o resultado da primeira chamada do vestibular 2026 da Universidade de São Paulo (USP).

Com o alto volume de candidatos acessando o site da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), o site está passando por instabilidades.

Após meses de ansiedade, muitos candidatos estão reclamando nas redes socais da Fuvest já que não conseguem descobrir se foram aprovados em uma das melhores universidades da América Latina.

Quando começa a matrícula na USP?

Os candidatos aprovados em primeira chamada deverão realizar a matrícula em duas etapas virtuais. A pré-matrícula ocorre entre 8h de 27 de janeiro e 12h de 30 de janeiro. Já a efetivação da matrícula será realizada entre 8h de 23 de fevereiro e 12h de 25 de fevereiro.

Quando sai a segunda chamada da Fuvest?

Quem não aparecer na lista inicial deve acompanhar as próximas convocações. A segunda chamada será divulgada em 3 de fevereiro, e a terceira, em 10 de fevereiro. Também será possível manifestar interesse na lista de espera nos dias 19 e 20 de fevereiro, com três convocações previstas para o preenchimento de vagas remanescentes.

Quando sai o resultado do Enem-USP?

A Fuvest também publicou o resultado da primeira chamada do Enem-USP 2026, que oferece 1.500 vagas regulares em cursos de graduação da USP.

Os prazos de pré-matrícula e efetivação são os mesmos do vestibular tradicional.

Principais datas da Fuvest e do Enem-USP

  • Pré-matrícula: 27 a 30 de janeiro (das 8h às 12h)
  • Efetivação da matrícula: 23 a 25 de fevereiro (das 8h às 12h)
  • Segunda chamada: 3 de fevereiro
  • Terceira chamada: 10 de fevereiro
  • Lista de espera: inscrição em 19 e 20 de fevereiro
Acompanhe tudo sobre:FuvestUSP

Mais de Brasil

Pedágio dinâmico na Via Dutra multa condutores com débitos pendentes

Corrida eleitoral deve tirar ao menos 20 ministros do governo Lula

Fuvest 2026 divulga primeira lista de aprovados na USP

Fuvest 2026: saiba como ver se você foi aprovado na USP

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa sobe na abertura e pode renovar máximas pelo 4º dia seguido

Carreira

Por que a inteligência emocional é essencial para desenvolver equipes poderosas — veja 5 fatores

Pop

Diretor espanhol ironiza e diz que brasileiros votariam até em sapato no Oscar

Brasil

Pedágio dinâmico na Via Dutra multa condutores com débitos pendentes