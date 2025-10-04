CNU 2025: quantas questões preciso acertar para ser aprovado na prova objetiva?

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) realiza neste domingo, 5, a primeira fase do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025.

A sistemática do CNU 2 define que para avançar para a segunda fase, agendada para 7 de dezembro, é preciso acertar ao menos 40% das questões para não ser eliminado. No ano passado, as duas provas (objetiva e discursiva).

A segunda edição reunirá mais de 760 mil inscritos em todas as regiões do país. A segunda edição vai ofertar 3.652 vagas, no total (sendo 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário). Serão 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para provimento no curto prazo após a homologação dos resultados​. As vagas estão distribuídas em 32 órgãos.

Quantas questões terão no primeiro dia de prova?

Para os inscritos do nível superior (blocos 1 a 7), serão 90 questões, sendo 30 sobre conhecimentos gerais, comuns a todos os candidatos, e 60 de conhecimentos específicos, que variam para cada bloco.

Para os candidatos do ensino médio (blocos 8 e 9), a prova terá 68 questões objetivas, de múltipla escolha. Serão 20 questões de Português e Realidade Brasileira, 11 questões de Direito e 13 questões de Matemática comuns aos dois blocos.

Outros candidatos do Bloco 8 (Saúde) responderão 24 questões de Saúde. E os 177.598 candidatos do Bloco 9 (Regulação) responderão 24 questões de Regulação.

É possível zerar uma disciplina do CNU e ainda assim não ser eliminado?

O edital do Concurso Nacional Unificado (CNU) estabelece um número mínimo de acertos: 28 para os blocos 8 e 9 e 36 para os blocos 1 a 7, levando em conta todas as disciplinas. Por isso, zerar uma matéria não significa eliminação automática.

É possível chutar no CNU?

Segundo o edital, errar uma questão não anula a pontuação de outra resposta correta: o candidato perde apenas os pontos da questão errada, sem mais prejuízo. Isso pode incentivar que mais pessoas decidam chutar.

Como calcular a Nota Final Ponderada (NFP)

A nota final ponderada (NFP) é a soma das seguintes notas: Nota da prova objetiva (NPO), Nota da prova discursiva (NPD) e, se houver, a Nota de avaliação de títulos.

Nos cargos de nível superior, a NFP segue regras específicas para cada vaga, já que os pesos podem variar conforme o cargo escolhido.

Para os cargos de nível superior (Blocos 1 a 7), a nota final ponderada (NFP) será calculada da seguinte maneira:

Prova de Conhecimentos Gerais + Prova de Conhecimentos Específicos + Prova Discursiva + Prova de Títulos (quando houver). Veja como funciona:

Prova objetiva: 90 questões no total, sendo 30 de Conhecimentos Gerais (até 30 pontos) e 60 de Conhecimentos Específicos (até 120 pontos), conforme os eixos temáticos.

Prova discursiva: 2 questões, cada uma valendo 22,5 pontos, totalizando 45 pontos.

Prova de títulos: até 5 pontos (apenas para os cargos que oferecem pontuação por titulação).

Total: 200 pontos.

Para a prova de Conhecimentos Específicos, a nota final será calculada somando os acertos em cada eixo e multiplicando pelo peso do respectivo eixo (veja os detalhes abaixo). O candidato pode consultar o peso de cada eixo temático para o cargo desejado nas páginas finais do edital, no link conhecimento.fgv.br/cpnu2.

Basta procurar o edital do seu bloco temático (Anexo I é para o Bloco 1; Anexo II é para o Bloco 2, e assim por diante), e buscar o “quadro de pesos dos eixos temáticos por órgãos, cargos e especialidades”, localizado nas últimas páginas do edital.

Já para os cargos de nível médio (Blocos 8 e 9), a NFP será calculada assim:

Neste bloco, a NFP será a soma da pontuação nas provas objetivas e na redação.

Prova objetiva: 68 questões, com valor máximo de 68 pontos.

Redação: até 30 linhas, totalizando até 30 pontos.

Títulos: até 2 pontos (somente para cargos do Bloco 9 que oferecem pontuação por titulação).

Total: 100 pontos.

Como será a prova discursiva para o Nível Superior?

Para os candidatos aos cargos de nível superior, a prova discursiva será composta por duas questões, que deverão ser respondidas em até 30 linhas. Cada questão valerá 22,5 pontos, totalizando 45 pontos.

Como será a prova discursiva para o Nível Intermediário?

Para os candidatos aos cargos de nível intermediário, a prova será uma redação dissertativa-argumentativa, valendo 30 pontos. O texto deverá ter no máximo 30 linhas.