CNU 2025: quantas questões preciso acertar para ser aprovado na prova objetiva?

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 07h00.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) realiza neste domingo, 5, a primeira fase do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025.
A sistemática do CNU 2 define que para avançar para a segunda fase, agendada para 7 de dezembro, é preciso acertar ao menos 40% das questões para não ser eliminado. No ano passado, as duas provas (objetiva e discursiva).
A segunda edição reunirá mais de 760 mil inscritos em todas as regiões do país. A segunda edição vai ofertar 3.652 vagas, no total (sendo 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário). Serão 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para provimento no curto prazo após a homologação dos resultados. As vagas estão distribuídas em 32 órgãos.
Para os inscritos do nível superior (blocos 1 a 7), serão 90 questões, sendo 30 sobre conhecimentos gerais, comuns a todos os candidatos, e 60 de conhecimentos específicos, que variam para cada bloco.
Para os candidatos do ensino médio (blocos 8 e 9), a prova terá 68 questões objetivas, de múltipla escolha. Serão 20 questões de Português e Realidade Brasileira, 11 questões de Direito e 13 questões de Matemática comuns aos dois blocos.
Outros candidatos do Bloco 8 (Saúde) responderão 24 questões de Saúde. E os 177.598 candidatos do Bloco 9 (Regulação) responderão 24 questões de Regulação.
O edital do Concurso Nacional Unificado (CNU) estabelece um número mínimo de acertos: 28 para os blocos 8 e 9 e 36 para os blocos 1 a 7, levando em conta todas as disciplinas. Por isso, zerar uma matéria não significa eliminação automática.
Segundo o edital, errar uma questão não anula a pontuação de outra resposta correta: o candidato perde apenas os pontos da questão errada, sem mais prejuízo. Isso pode incentivar que mais pessoas decidam chutar.
A nota final ponderada (NFP) é a soma das seguintes notas: Nota da prova objetiva (NPO), Nota da prova discursiva (NPD) e, se houver, a Nota de avaliação de títulos.
Nos cargos de nível superior, a NFP segue regras específicas para cada vaga, já que os pesos podem variar conforme o cargo escolhido.
Para os cargos de nível superior (Blocos 1 a 7), a nota final ponderada (NFP) será calculada da seguinte maneira:
Prova de Conhecimentos Gerais + Prova de Conhecimentos Específicos + Prova Discursiva + Prova de Títulos (quando houver). Veja como funciona:
Prova objetiva: 90 questões no total, sendo 30 de Conhecimentos Gerais (até 30 pontos) e 60 de Conhecimentos Específicos (até 120 pontos), conforme os eixos temáticos.
Prova discursiva: 2 questões, cada uma valendo 22,5 pontos, totalizando 45 pontos.
Prova de títulos: até 5 pontos (apenas para os cargos que oferecem pontuação por titulação).
Total: 200 pontos.
Para a prova de Conhecimentos Específicos, a nota final será calculada somando os acertos em cada eixo e multiplicando pelo peso do respectivo eixo (veja os detalhes abaixo). O candidato pode consultar o peso de cada eixo temático para o cargo desejado nas páginas finais do edital, no link conhecimento.fgv.br/cpnu2.
Basta procurar o edital do seu bloco temático (Anexo I é para o Bloco 1; Anexo II é para o Bloco 2, e assim por diante), e buscar o “quadro de pesos dos eixos temáticos por órgãos, cargos e especialidades”, localizado nas últimas páginas do edital.
Já para os cargos de nível médio (Blocos 8 e 9), a NFP será calculada assim:
Neste bloco, a NFP será a soma da pontuação nas provas objetivas e na redação.
Prova objetiva: 68 questões, com valor máximo de 68 pontos.
Redação: até 30 linhas, totalizando até 30 pontos.
Títulos: até 2 pontos (somente para cargos do Bloco 9 que oferecem pontuação por titulação).
Total: 100 pontos.
Para os candidatos aos cargos de nível superior, a prova discursiva será composta por duas questões, que deverão ser respondidas em até 30 linhas. Cada questão valerá 22,5 pontos, totalizando 45 pontos.
Para os candidatos aos cargos de nível intermediário, a prova será uma redação dissertativa-argumentativa, valendo 30 pontos. O texto deverá ter no máximo 30 linhas.