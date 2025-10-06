CNU: gabarito oficial foi divulgado nesta segunda-feira; confira

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou nesta segunda-feira, 6, o gabarito oficial preliminar da prova objetiva do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) 2025.

A prova da primeira fase foi realizada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) no último domingo, 5.

<span class="m-0 p-0 xl:text-pretty body-extra-large overflow-hidden py-3 text-colors-text dark:text-colors-background lg:py-4">﻿</span>

A sistemática do CNU2 define que para avançar para a segunda fase, marcada para 7 de dezembro, é preciso acertar ao menos 40% das questões para não ser eliminado. No ano passado, as duas provas (objetiva e discursiva) foram na mesma data.

A segunda edição do concurso oferece 3.652 vagas em 32 órgãos, sendo 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário.

Como calcular a Nota Final Ponderada (NFP)

A nota final ponderada (NFP) é a soma das seguintes notas: Nota da prova objetiva (NPO), Nota da prova discursiva (NPD) e, se houver, a Nota de avaliação de títulos.

Nos cargos de nível superior, a NFP segue regras específicas para cada vaga, já que os pesos podem variar conforme o cargo escolhido.

Para os cargos de nível superior (Blocos 1 a 7), a nota final ponderada (NFP) será calculada da seguinte maneira:

Prova de Conhecimentos Gerais + Prova de Conhecimentos Específicos + Prova Discursiva + Prova de Títulos (quando houver).

Veja como funciona:

Prova objetiva: 90 questões no total, sendo 30 de Conhecimentos Gerais (até 30 pontos) e 60 de Conhecimentos Específicos (até 120 pontos), conforme os eixos temáticos.

Prova discursiva: 2 questões, cada uma valendo 22,5 pontos, totalizando 45 pontos.

Prova de títulos: até 5 pontos (apenas para os cargos que oferecem pontuação por titulação).

Total: 200 pontos.

Para a prova de Conhecimentos Específicos, a nota final será calculada somando os acertos em cada eixo e multiplicando pelo peso do respectivo eixo (veja os detalhes abaixo). O candidato pode consultar o peso de cada eixo temático para o cargo desejado nas páginas finais do edital, no link conhecimento.fgv.br/cpnu2.

Basta procurar o edital do seu bloco temático (Anexo I é para o Bloco 1; Anexo II é para o Bloco 2, e assim por diante), e buscar o “quadro de pesos dos eixos temáticos por órgãos, cargos e especialidades”, localizado nas últimas páginas do edital.

Já para os cargos de nível médio (Blocos 8 e 9), a NFP será calculada assim:

Neste bloco, a NFP será a soma da pontuação nas provas objetivas e na redação.

Prova objetiva: 68 questões, com valor máximo de 68 pontos.

Redação: até 30 linhas, totalizando até 30 pontos.

Títulos: até 2 pontos (somente para cargos do Bloco 9 que oferecem pontuação por titulação).

Total: 100 pontos.

Quando sai o resultado do CNU?

A divulgação dos resultados segue um cronograma:

6 de outubro: Gabarito preliminar das provas objetivas.

12 de novembro: Notas finais da primeira fase e convocação para a prova discursiva.

13 a 19 de novembro: Período para envio de títulos (quando aplicável).

18 de fevereiro de 2026: Resultado definitivo da prova discursiva.

20 de fevereiro de 2026: Publicação das listas de classificação.

16 de março de 2026: Início das convocações para nomeação.

Entre a divulgação dos resultados preliminares e os definitivos, haverá períodos para interposição de recursos. Candidatos podem apresentar contestações dentro dos prazos estipulados no edital.

É possível zerar uma disciplina e não ser eliminado?

Sim, o edital estabelece que, mesmo que o candidato erre todas as questões de uma disciplina, não será eliminado automaticamente, desde que atenda ao número mínimo de acertos. Para os candidatos de nível superior, é necessário acertar ao menos 36 questões, enquanto para os de nível intermediário, o mínimo é 28 acertos.